Pettunud Sebastian Vettel: mul polnud võimalustki

"Masinaga oli väga keeruline sõita. Mul oli probleeme enesekindluse leidmisega, kuid ma ei tea selle põhjust," vahendas Motorsport Vetteli sõnu. "Selge on see, et kui algusest lõpuni on raske, siis midagi ei toimi."

"See ei olnud eriti edukas sõit," jätkas Vettel, kelle tiimikaaslane Charles Leclerc noppis kolmanda koha. "Mul lihtsalt polnud võimalustki. Inimesed mu ümber olid minust kiiremad ning väga raske oli end rajal hoida. Peame uurima põhjuseid ja mõistagi proovime järgmisel nädalavahetusel paremini teha."

Nelja etapi järel hoiab Vettel kümne silmaga 13. kohta. Hooaeg jätkub sel pühapäeval taas Inglismaal Silverstone'i ringrajal toimuva etapiga.