Pettunud Räikkönen avarii tegemisest ja karistuse saamisest: tegin vea ja maksin selle eest

Käigukasti vahetamise tõttu viiekohalise karistuse saanud Räikköneni asemel pääseb kümnendana starti hoopis soomlase tiimikaaslane, itaallane Antonio Giovinazzi.

"S**t on see, et auto sai korralikult kahjustada," kommenteeris Räikkönen avariid. "Üldiselt oli kvalifikatsioon päris hea, kui arvestada, kus me varasemalt olime. Mina tegin aga vea, maksin selle eest ja nii asjad käivadki."

"Asi on ideaalist kaugel, tegin vea ja kaotasin kontrolli," tunnistas 2007. aasta maailmameister. "Auto on kogu nädalavahetuse käitunud hästi ja meil oli palju potentsiaali. Ma sõitsin kasutatud rehvidega ja surusin veidi liiga palju."

Itaalia GP sõit algab täna Eesti aja järgi kell 16.15.