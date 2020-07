Pettunud Hamilton: F1 ei toeta mind piisavalt

Just tumedanahaliste vähene osakaal vormel 1-s on saanud selle sarja viimase aja kõige aktuaalsemaks probleemiks. Selle eestkõneleja Lewis Hamilton on tõsine BLM-i ehk “Tumedanahaliste elud loevad” liikumise aktivist, kes peab sarjas teemakohaseid debatte ning langeb žestiks ühele põlvele.

Kuigi F1 ja FIA pooldasid probleemiga tegelemist #WeRaceAsOne lause all, mis hõlmab endas võidusõidulikke ning rassilisi märksõnu, tunneb Hamilton seevastu, et kuninglik sari on probleemiga siiski liiga vähe tegelenud.

Hiljuti kritiseeris Hamilton F1 ja GP sõitjate ühenduse direktorit Romain Grosjeani, kes kaitses oma eelnevas sõnavõtus Haasi meeskonnapealiku Guenther Steineri öeldut.

Kui ajakirjanikud küsisid kuuekordselt maailmameistrilt Hamiltonilt, kas läbitud progress rassilise probleemi lahendamiseks on teinud teda uhkeks, vihaseks või pettunuks, vastas Hamilton pettunult. “Me pole mingit arengut teinud. Oleme öelnud asju ja teinud avaldusi ning žeste, kuid ainus, mida oleme muutnud, on meie teadlikkus probleemist,” vastas britt.

Kuna Hamilton on enda arvates teinud probleemi lahendamiseks kõik, mis võimalik, tundub talle, et vaja on kedagi auoriteetset, näiteks FIA presidenti Jean Todti.

“Me vajame juhti, kus on Jean sellest stsenaariumis?” küsis britt.

“See ei tohiks olla mina, kes kutsub teisi meeskondi kaasa. Ma kindlasti julgustan neid, kuid see ei peaks olema mina, kes helistab ja küsib, mida sa teed või plaanid,” avaldas Mercedese piloot.

“Seda ei tohiks lahendada alt üles, vaid võimuladvikust alla,” rääkis Hamilton.