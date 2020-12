Perezi Red Bulli sõitjaks nimetamine on vaid päevade küsimus

Kravitz tegi uudise avalikuks pärast pühapäevast Abu Dhabi GP-d Sky Sportsi kanalil oma saates "Ted's Notebook", vahendab PlanetF1.com.

Kravitz lisas, et lõppenud hooajal Red Bullis Max Verstappeni kõrval teise sõitja rolli täitnud Alexander Albon jätkab tiimis testi- ja varusõitjana.

"Tundub, et Christian Horner ja Helmut Marko on suutnud Perezi soetamises veenda [Red Bulli omanikku] Dietrich Mateschitzit, kes tahtis säilitada usu Alex Albonisse," ütles ta.

"Tundub, et neil pole Perezi soetamisega midagi kaotada. Nad võivad vaadata, kuidas neil temaga läheb ning kui ta ei suuda tööd ära teha, siis neil on Alex varus. See tundub olevat Red Bulli jaoks elegantne lahendus."

Albon tegi Abu Dhabis oma Red Bulli karjääri parima esituse, lõpetades neljandal kohal. Viimastel ringidel avaldas ta isegi survet viimasest poodiumikohast kinni hoidnud Lewis Hamiltonile.

Eelviimase etapi ehk Sakhiri GP võitnud Perez pidi Abu Dhabis oma Racing Pointi masina käigukastirikke tõttu tee äärde jätma, mistõttu toodi rajale turvaauto.

Red Bulli varusõitja viimastel etappidel oli Jüri Vips, kes istub tiimi F1 autosse homsel noorte pilootide testisõidul koos meeskonna teise testisõitja Sebastien Buemiga. Red Bulli sõsartiim AlphaTauri saadab Abu Dhabi testil rajale jaapanlased Yuki Tsunoda ja Marino Sato.

Tsunodast saab suure tõenäosusega AlphaTauri 2021. aasta põhisõitja. Teise piloodina on AlphaTauri lepingu sõlminud Pierre Gaslyga, mis tähendab, et üle parda heidetakse ilmselt venelane Daniil Kvjat.

Loe lisaks: Toomas Vabamäe vormelikommentaar: F1 2020. Hooaega kujundanud kümme teemat