Perez: see on ilmselge, kes meist Vetteli liitumisel lahkub

Vettelit on seostatud Racing Point meeskonnaga juba mõnda aega. Sakslane on aga ise nende kõlakate kohta öelnud, et see on “kõigest lahtine jutt”.

Kuigi Perez tunnistab, et need jutud kõlavad kõrvalseisjatele põnevalt, suhtub ta ise neisse pigem ettevaatlikult. “Hetkel näib see suurepärane,” selgitas mees portaalile Sky F1, “aga tead, ma olen selles äris nii kaua sees olnud, et ma üritan alati mõista asju ka ridade vahelt,” tunnistas Perez.

Sellegipoolest, kui Racing Point otsustab sõlmida Vetteliga lepingu, peab sakslasele tegema ruumi kas Perez või Lance Stroll. Mehhiklase jaoks on aga sellisel juhul valik kindel, sest Strolli isale kuulub Racing Pointi meeskond.

“Ma olen ka isa, ma ei viskaks oma poega meeskonnast välja. Rohkem ma ei saa väga midagi öelda,” rääkis mees.

Kuigi Perezil on meeskonnaga kehtiv leping, on selles kontraktis ka lahkumisklausel.

Uudisteagentuuri Bild andmetel peab meeskonna omanik Lawrence Stroll Pereziga tema lahkumise osas juba läbirääkimisi.