Perez: sain Helmut Markolt pärast Sakhiri GP võitu õnnitlussõnumi

Racing Pointist välja heidetud Perez ootab hetkel Red Bulli järel, kes pole veel otsustanud, keda panna 2021. aastal Alexander Albonist vabaks jäävasse autosse. Avalikkusele on öeldud, et otsus tuleb pärast hooaja viimast etappi Abu Dhabis, kus antakse ka Albonile võimalus end veel tõestada.

"Ma sain õnnitlussõnumi peaaegu kõigilt tiimibossidelt, sealhulgas Helmutilt, see oli kena," ütles Perez neljapäeval Abu Dhabis.

"Ja mis otsust puudutab, siis arvan, et see, mis nad avalikult ütlesid, on õige. Nad teevad otsuse millalgi peale nädalavahetust. Ma ei tea, millal see on ning mul pole enam kuhugi kiiret. On aasta lõpp. Oleme nii kaua oodanud, et üks või kaks nädalat ei muuda enam midagi."

Abu Dhabi GP nädalavahetuse lükkavad käima tänased vabatreeningud, mis algavad kell 11 ja 15. Homne vabatreening stardib kell 12, kvalifikatsioon kell 15 ja põhisõit pühapäeval kell 15.10.