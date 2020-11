Perez: Red Bull on minu ainus võimalus

Jüri Vipsi meeskond (eestlane on Red Bulli noorteprogrammi liige ja viimasel ajal ka varusõitja - toim) pole veel teatanud, kes on tuleval aastal Red Bullis Max Verstappeni ja AlphaTauris Pierre Gasly tiimikaaslane.

Ajakiri Autosport kirjutab, et Red Bulli kandidaadid tulevaks aastaks on praegune piloot Alexander Albon, veteran Nico Hülkenberg ning Perez. Tiim on varem mõista andnud, et üritavad esmajärjekorras jätkata Alboniga, kuid kogenuma sõitja palkamist ei saa lõplikult välistada.

30-aastane Perez (hetkel Racing Point) hoiab hetkel MM-i sõitjate arvestuses neljandat kohta. Viimasel Türgi etapil saavutas ta teise koha. Kahest Silverstone'i ringrajal toimunud võidusõidust jäi ta eemale positiivse koroonaviiruse proovi tõttu.

"On ainult üks variant," rääkis Perez 2021. aasta võimalustest. "Olen juba varemgi öelnud, olen siin olnud palju aastaid. Ma tahan edasi sõitja. Arvan, et olen oma karjääri tipul. Aga ma tahan ühtlasi jätkata põhjusega, plaaniga, heas projektis, seega ma arvan, et kui head projekti pole, mis mu motivatsiooni üleval hoiab, siis ma pigem ei võtaks seda."

Sergio Perez Tiimid: Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India/Racing Point (2013-...)

GP-starte: 188

Punkte kokku: 691

Võite: 0

Poodiumikohti: 9

Esimene etapp: 2011 Austraalia GP

Koht 2019 MM-tabelis: 10. (52 p)

Koht 2020 MM-tabelis: 4. (100 p)

"Arvan, et ootame praegu vaid otsuse taga. See pole enam minu kätes," lisas ta.

Küsimusele, miks Red Bull peaks teda eelistama Albonile või Hülkenbergile, vastas Perez: "Ma arvan, et see on vale küsimus, mida endalt küsida. Ma võin end väga suureks rääkida ning panna end kindlasti esikohale, aga ma ei usu, et ma end ise hindama peaks."

Perez lisas, et pole ühestki teisest võistlussarjast järgmisel hooajal huvitatud ning "plaan B" tähendaks tema puhul hooaja vahele jätmist igasugusest võidusõidust.