Läinud nädal tõi (auto)spordifännidele hea uudise – Paul Aron liitus Mercedese F1 noorteprogrammiga. Kuigi Aron on kõigest 15-aastane ja kihutab vormelitel – Itaalia ja Saksamaa F4 sarjas – esimest hooaega, polnud noorteprogrammiga liitumine üllatav. Konkurents on vormelimaailmas läinud sedavõrd tihedaks, et nopitakse juba tooreid õunu.