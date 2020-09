Paul Aron saab oma oskusi näidata Imola ringrajal F1 etapiga samal nädalavahetusel

Gunnar Leheste reporter RUS

Paul Aron Frederic Le Floch'h / DPPI / Renaultsport.com

Formula Renault Eurocup kinnitas, et nende 2020. aasa hooaja 8. etapp Imola ringrajal ühtib vormel 1 Emilia Romagna Grand Prix'ga, mis tähendab, et 16-aastane Mercedese noorsõitja Paul Aron saab oma oskusi demonsteerida otse F1 bosside nina all.