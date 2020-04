Paratamatu olukord: parimal juhul näeb F1-staare võistlemas juulis

Nimelt teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron esmaspäeval, et avalike ürituste korraldamise keeldu pikendatakse Prantsusmaal kuni juuli keskpaigani. See tähendab omakorda, et edasi lükatakse ka suuremad spordisündmused.

Prantsusmaa GP oli esialgu planeeritud 28. juuniks. F1-sarja juhid pole ühtegi ametlikku otsust veel etapi toimumise või edasi lükkamise osas vastu võtnud. Juba varasemalt on aga selge, et üheksa etappi ei toimu pandeemia tõttu planeeritud ajal. Seitse etappi (Bahrein, Vietnam, Hiina, Holland, Hispaania, Aserbaidžaan ja Kanada) on lükatud edasi ning kaks (Austraalia ja Monaco) tühistatud.

Prantsusmaa etapi järel jääb järgmisena oma saatust ootama Austria GP, mis peaks toimuma 5. juulil.

F1-sari pole aga mõistagi ainus, mida prantslaste otsus mõjutab. Juba pikemat aega on olnud küsimärgi all ka rattamaailma suursündmuse Tour de France'i toimumine. Prantsuse velotuur pidi algselt algama 27. juunil. Ka Tour de France'i korraldajad pole ühtegi ametlikku otsust veel velotuuri osas vastu võtnud.

Prantsusmaal on ametlike andmete kohaselt tuvastatud 136 779 koroonaviirusesse nakatunut. Viirusest paranenuid on 27 718, elu on selle tõttu jätnud 14 967 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!