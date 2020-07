Ott Tänak Viru rallist: südantsoojendav oli nii palju inimesi näha

"Eestis toimuvatel kohalikel võistlustel näeb tavaliselt inimesi kiiruskatsete ääres, kuid mitte majadest välja tulemas siis, kui kiiruskatsete vahel sõita," rääkis autoralli MM-sarja valitsev maailmameister DirtFishi vahendusel. "Oli väga südantsoojendav näha nii palju inimesi, näha kuidas vanaemad ja vanaisad tulid lastelastega kodudest välja mööduvaid autosid vaatama."

"Paljud inimesed on pikalt istunud karantiinis ning neil oli hea näha midagi teistsugust võrreldes igapäevaeluga," jätkas saarlane. "Usun, et kõigil oli tore päev."

Tänak lisas, et MM-etappidel tuleb publiku osas võtta kasutusele ettevaatusabinõud. "See on esimene punkt, et saaksime spordiga jätkata. Maailm on nüüd teistsuguses olukorras ja peame teadma, kuidas sellega toime tulla. Koroonaviirus on jätkuvalt olemas ning me ei tea, millal see lõppeda võib. Sellesse tuleb suhtuda kui sõpra, keda tuleb ilusti kohelda. Kui kiiruskatsed on 20-kilomeetrised, siis on piisavalt ruumi inimeste hajutamiseks."