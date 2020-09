OTSEBLOGI | Vormel 2 teine sõit Sotšis peatati karmi avarii tõttu, auto lahvatas leekidesse

Venemaa GP

Jüri Vips sai kirja 18. koha. Punktidest kaugel-kaugel.

Punased lipud ikka lehvivad. Piloodid on autodest väljas. https://twitter.com/FIA_F2/status/1310135078434082816

Sõitu ei peetagi edasi, teatavad kohtunikud! Viienda ringi tulemused otsustavad. Zhou võidumees, Mazepin teine, Schumacher kolmas. Välja jagatakse pooled punktid. https://twitter.com/FIA_F2/status/1310135972101750786

Mõlemad sõitjad lähevad meditsiinikeskusesse kontrolli.

Kohtunikud teatasid, et avarii võetakse luubi alla pärast sõitu. Hetkel käib veel koristamine ja rajapiirete parandamine.

"See kurv on nii ohtlik. Jumal tänatud, et mõlemaga kõik korras on," ütles raadio teel Vipsi tiimikaaslane Dan Ticktum, kes märkis, et väiksemgi kontakt selles kurvis võib lõppeda kohese seinasõiduga.

Mõlemad mehed on autost väljas.

Tulekahju on kontrolli alla saadud.

7/21 Karm avarii kolmandas kurvis! Punane lipp. Aitken sõitis otsa Ghiottole . Mõlemad seisavad.

Ghiotto ronib oma põlevast autost välja. Teise mehega on samuti kõik korras. https://twitter.com/F1Krampon/status/1310131042767036416

fdg: Kiirust pole olla. Nissany kibeleb mööda.

5/21 Vips endiselt 18. kohal, jälitamas Deletrazi ja Alesit. Esiklolmik: 1. Zhou, 2. Mazepin, 3. Schumacher.

Mick Schumacher on nelja ringiga tõusnud 8. kohalt kolmandaks. https://twitter.com/FIA_F2/status/1310128998790430725

Zhou suutis oma esikohta kaitsta, Aitken möödus Mazepinist ja tõusis teiseks. Vips on tõusnud 18. kohale.

Virtuaalne turvaauto režiim lülitati sisse. Brasiillane Guilherme Samaia on seisma jäänud. Vips tõusis mõned kohad just tänu Samaia ja Hughesi naginale esimesel ringil.

Esimeses sektoris on juba kollased lipud. Rehv on veljelt maas Jake Hughesil, kes jätab auto turvaalale.

Start on antud!

Masinad on soojendusringil.

TOP 10 stardijärjekord näeb välja selline:

Teleülekandes peatuti põgusalt ka Schumacheri eilsel boksipeatusel. Sky Sportsi ekspert ütles, et ta oleks väga üllatunud, kui keegi Prema tiimi tegevuse edasi kaebaks. Teatavasti neli meeskonda seda alles kaaluvad. Apellatsiooni on aega esitada neli päeva.

Vips stardib tänasele sõidule viimaselt kohalt. Esimesed TOP 8 stardivad eilse sõidu pööratud järjestuses, ülejäänud vastavalt oma eilsele lõppkohale. Vips oli esimene katkestaja, seega rivi lõpus.

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/vipsi-meeskond-ja-veel-kolm-tiimi-kavatsevad-schumacheri-eilse-voidu-vaidlustada?id=91168009