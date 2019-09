OTSEBLOGI | Vormel 1 Sotši GP: Vettel möödus stardiga Hamiltonist, Ferraridel on kaksikjuhtimine

Vormel 1 Sotši GP

Jah, Vetteli mootor ütles üles!

Tehniline probleem, või mis?

29/53: Vettel katkestab!

28/53: vabandust, Vettel langeb siiski neljandaks, temast pääseb mööda ka Leclerc.

27/53: Vettel langeb teiseks, kaotust Hamiltonile on 13 sekundit.

27/53: nüüd on ka Vettel boksis.

26/53: Ricciardo katkestab.

25/53: Vetteli edu Hamiltoni ees on kahanenud 5,8 sekundile.

24/53: Vettel on veel rajal, aga teatab, et "tema tagumised rehvid on ära kukkumas".

23/53: neljandaks langenud Leclerc saab asemele keskmise rehvisegu.

23/53: Leclerc tuleb boksi!

20/53: Vetteli edu Leclerci ees on 4,3 sekundit ja Hamiltoni ees 7,3 sekundit.

20/53: Hamilton teatab, et tema rehvid on kuluma hakanud.

18/53: tundub, et Leclerc tuleb varsti boksi.

18/53: Hamiltoni seis on hea, sest ta saab oma keskmise rehviseguga sõita kauem kui pehmete rehvidega Ferrarid.

16/53: Vetteli edu Leclerci ees on kasvanud 3,6 sekundile, aga Hamilton on Leclercile omakorda lähemale liikunud. Vahe on nüüd 3,1 sekundit.

13/53: samal ajal on Max Verstappen tõusnud kuuendale kohale. Kimi Räikkönen sai aga valestardi eest boksist läbisõidu karistuse. Soomlane langes 19. kohale ehk viimaseks.

12/53: Vetteli edu Leclerci ees on 2,7 ja Hamiltoni ees 6,8 sekundit.

Gunnar Leheste Sotšist: Viimase sõnumi edastas Leclercile seejuures Ferrari spordidirektor Laurent Mekies, mitte tema insener. Oh neid Ferrari mänge...

12/53: Ferrari ütleb Leclercile, et vettel laseb ta hiljem mööda, sest praegu on Hamilton neile liiga lähedal.

11/53: Ferrari laseb käiku plaan C, mida iganes see tähendab..

10/53: Leclerc pakkus stardis Vettelile tuulevarju, et kindlustada Ferrari kaksikedu. Sellepärast soovibki ta nüüd tiimikaaslaselt vastuteenet.

8/53: insenerid kordavad Vettelile uuesti: lase Leclerc mööda!

7/53: aga Vettel ei taha seda veel teha...

6/53: Lecelrcile öeldi, et Vettel laseb ta järgmisel ringil mööda!

4/53: turvaauto pööras boksi ja võidusõit on taas täies hoos. Vetteli edu Leclerci ees on 1,1 ja Hamiltoni ees 2,9 sekundit.

3/53: rajal on ka turvaauto.

3/53: esikuuik on järgmine: Vettel, Leclerc, Hamilton, Carlos Sainz Jr., Valtteri Bottas, Lando Norris.

Juba avaringil lõppes võistlus Romian Grosjeani (Haas) jaoks, kes põrkas kokku Daniel Ricciardoga (Renault).

Leclerc on kohe tiimikaaslase järel teine ja Hamilton on pisut pikema vahega kolmas.

Vettel tõuseb mööda nii Hamiltonist kui ka Leclercist!

Sõitjad alustasid rehvisoojendusringi.

Ilm on Sotšis ilus: päike paistab ja sooja on 22 kraadi.

