OTSEBLOGI | Vormel-1: Bottas katkestas, kas Verstappen suudab Hamiltonile vastu saada?

Vormel 1 Eifeli GP

Mis toimub aga esikoha heitluses? Hamilton juhib Verstappenit juba 8 sekundiga.

37/60 Leclerc käib boksis ja langeb kümnendaks.

Perez möödub Leclercist ja tõuseb neljandaks. Ricciardoni on veel minna aga 17 sekundit.

Tasub ära mainimist, et kolmandal kohal olev Ricciardo jääb liidrist Hamiltonist maha juba enam kui minutiga... Ainsana püsib briti tempos Verstappen, kes jääb ka samas 5,5 sekundi kaugusele.

32/60 Perez möödus Norrisest ja tõusis viiendaks. McLareni sõitja kurdab jätkuvalt, et masinaga on probleeme. "See ei tee midagi!" karjus Norris meeskonna soovituse peale.

30/60 Norris käib samuti boksis. Esikuuik hetkel, kui pool sõitu on veel ees: Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Norris, Perez.

29/60 Perez ja Sainz käivad boksis ning langevad vastavalt 7. ja 9. kohale.

28/60 Norris kurdab jätkuvalt, aga vähemalt esialgu saab ta sõitu siiski jätkata. Norris on kolmas, Perez ei jää aga kaugele.

Probleemid ka kolmandal kohal oleval Norrisel! Inglane kurdab, et tema masin kaotab jõudu.

Albon katkestab aga samuti! Jällegi põhjuseks tehnilised probleemid.

Kohtunikel on tihe tööpäev käsil. Ka Albonile määratakse 5-sekundiline karistus Kvjatiga kokku põrkamise eest.

Sõit saab ka kolmanda katkestaja, kui tehniliste probleemide tõttu tuleb boksi Ocon. Prantslane hoidis enne seda viiendat kohta.

23/60 Verstappeni vahe Hamiltoniga on kärisenud enam kui 3 sekundi peale.

Kimi Räikkönen saab kohtunikelt 10-sekundilise karistuse.

Esikuuik: Hamilton, Verstappen, Norris, Perez, Ocon ja Sainz. Poodiumiheitlus tõotab tulla põnev!

Bottas tuleb boksi ja katkestab! Tehnilised probleemid said täna soomlasele saatuslikuks.

18/60 Bottas kurdab, et tema masinal pole jõudu enam. Soomlane on langenud viiendaks.

Albon ja Kvjat põrkasid kokku, venelane kaotas esitiiva ja peab boksi minema.

17/60 Nii Hamilton kui Verstappen käivad boksis! Esikuuik: Hamilto, Verstappen, Bottas, Norris, Perez, Ocon

Rajal on virtuaalne turvaauto ajaks, mil Russelli masin õnnestub ära toimetada.

Bottas möödub Ricciardost ja tõuseb kolmandaks. Verstappen pidurdas vahepeal rattad kinni ja andis Hamiltonile paar sekundit edu juurde.

Kordustest on näha, et kokkupõrke põhjustas Räikkönen. Kas soomlane saab ka karistada?

Kohtunikud alustasid Räikköneni ja Russelli kokkupõrke osas uurimist.

14/60 Räikkönen ja Russell põrkavad kokku. Briti jaoks on sõit läbi. Räikkönen jätkab 19. kohal.

Ühtlasi tuleb soomlane boksi, Bottas jätkab 3. kohal.

12/60 Hamilton möödub Bottasest! Soomlane pidurdas rattad blokki ja Hamilton kasutas võimaluse ära. Inglane on tõusnud sõidu uueks liidriks.

12/60 Nii Vettel, Russell kui Räikkönen käivad boksis.

https://twitter.com/F1/status/1315267892913614849

11/60 Vettel teeb spinni ja langeb 13. kohale.

11/60 Leclerc käib boksis ja langeb esikümnest välka.

10/60 Esikuuik Bottas, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Norris. Hea märk on, et Verstappen ei jää Mercedesest kaugele, vahe Hamiltoniga püsib kahe sekundi juures.

Ricciardo möödub Leclercist ja tõuseb neljandaks.

Samal ajal käib Albon juba boksis, vahetades pehmed rehvid keskmise seguga rehvide vastu. Tai sportlane langes sõitjaterivi lõppu.

Sainzile annab meeskond teada, et 5 minuti jooksul võib veidi vihma oodata. Vihm tooks põnevust juurde küll!

Kokkupõrge avaringil polnud kaugel...https://twitter.com/F1/status/1315265764262371328

5/60 Bottase edu Hamiltoni ees on 1,5 sekundit. Sarnase vahega jääb Verstappen omakorda britist maha.

Kordustest on näha, et Kimi käis avaringil rajalt väljas ning langes viimaseks. Soomlane on nüüdseks kerkinud ühe koha võrra, tema taga on ainsana Grosjean.

Leclerc on jäänud Verstappenist juba nelja sekundiga maha, samal ajal hingab monacolasele kuklasse Ricciardo.

1/60 Avaring tõi esikuuikus ühe muudatuse, kui Ricciardo möödus Albonist: Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Albon

Mercedese ässad pidasid esimestes kurvides korraliku heitluse esikoha nimel, hetkel jäi peale Bottas.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Palju pole enam jäänud!https://twitter.com/karunchandhok/status/1315261373027438592

Mis kohal lõpetab ootamatult võimaluse saanud Hülkenberg?https://twitter.com/F1/status/1315254128801710080

Eksmaailmameister Kimi Räikkönen püstitab täna uue rekordi, kui saab F1-s kirja 323. GP-etapi. Siiani jagas soomlane tippmarki Ruben Barrichelloga. https://twitter.com/F1/status/1315229403429904387

Tere, vormelisõbrad! Tänane stardirivi on järgnev: https://twitter.com/F1/status/1314996368012840960