OTSEBLOGI | Vettel tõusis Türgi GP vihmamärjal rajal stardiga kaheksa kohta! Bottase tiitlilootused kustusid esimeses kurvis

Start Istanbul Parki ringrajal antakse juba kell 12.10. Delfi vahendab sõidu käiku tekstipõhises otseblogis.

Vormel 1 ametlik koduleht ütleb oma sõidu eelvaates, et kokkupõrked avaringil on peaaegu garanteeritud, kuna sõitjatel on Istanbul Parkis pidamisega probleeme nii märjas kui ka kuivas.

Tänasega võib selgeks saada ka sõitjate maailmameistritiitel, sest Lewis Hamilton juhib tiimikaaslase Valtteri Bottase ees 85 punktiga. Seitsmenda MM-tiitli kindlustamiseks ei pea Hamilton isegi ilmtingimata Bottasest eespool lõpetama. Näiteks kui Bottas lõpetab viiendal kohal, piisab Hamiltonile kaheksandast positsioonist või kui Bottas lõpetab teisel kohal ja sõidab välja ka kiireima ringi, võib Hamilton endale lubada ka neljandat lõpukohta.

Eilse vihmamärjal rajal peetud kvalifikatsiooni tulemused:

1. Lance Stroll (Racing Point) 1.47,765

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,290

3. Sergio Perez (Racing Point) +1,556

4. Alex Albon (Red Bull) +2,683

5. Daniel Ricciardo (Renault) +3,830

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +4,795

7. Esteban Ocon (Renault) +4,857

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +4,980

9. Valtteri Bottas (Mercedes) +5,493

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +9,461

11. Lando Norris (McLaren)*

12. Sebastian Vettel (Ferrari)

13. Carlos Sainz Jr. (McLaren)*

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Daniil Kvjat (AlphaTauri)

18. Romain Grosjean (Haas)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. George Russell (Williams)

* Norris tõstetakse kollaste lippude eiramise eest stardirivis viis kohta tahapoole

* Sainz jäi teises sessioonis ette Perezile ja peab loovutama kolm kohta



MM-sarja üldseis: 1. Hamilton 282 punkti, 2. Bottas 197, 3. Max Verstappen (Red Bull) 162, 4. Ricciardo 95, 5. Leclerc 85, 6. Pérez 82

Võistkondlik arvestus: 1. Mercedes 479 punkti, 2. Red Bull 226, 3. Renault 135

Vormel 1 Türgi GP Albon langes boksipeatusega kuuendaks Vetteli ja Hamiltoni selja taha. Esikolmik: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Verstappen. Albon boksis. Stroll liidrikohal tagasi. Verstappeni seisuaeg boksis oli 4 sekundit, ebatavaliselt palju Red Bulli jaoks. Langeb peatusega neljandaks kohe Perezi järele. 12/58 Ainult liider Albon on veel vihmarehvidega, teistel on rohelise triibuga vahepealsed. 11/58 Verstappenile öeldakse "Box, box!" ja liidriks tõuseb Alex Albon. 11/58 Perez käis samuti boksis. Sõitu juhib Verstappen. Mehhiklane langes neljandaks Strolli selja taha ja Vetteli ette. Hamilton kuues, Bottas 15. Leclerc on oma vahepealsete rehvidega tõusnud 12-ndaks. Viimati möödus ta uisutavast Russellist (Williams). Verstappen tiimile: ärme liiga vara vahepealsetele üle mine. 10/58 Stroll väljub boksist neljandale kohale Verstappeni ja Alboni taha. Stroll boksis! Perez juhib sõitu. https://twitter.com/F1/status/1327922449497853955 9/58 Vettel langes peatusega seitsmendaks, Hamilton kaheksandaks. Boksiteel läks nüüd suuremaks sagimiseks. Pea pooled masinad on nüüd vahepealsete rehvidega. Esinelik on ikka Stroll, Perez, Verstappen, Albon. Vettel samuti boksis ja vahepealsed alla. Nagu ka Hamilton! 7/58 Leclerc tuli 14. kohalt boksi ja vahetas vihmarehvid vahepealsete vastu. https://twitter.com/F1/status/1327921353891192834 7/58 Strolli edu Perezi ees kahanes korraks alla 5 sekundi, Vettel kaotab liidrile 9 sekundit. Kohtunikud annavad teada, et esimesel ringil ühtegi uurimisväärilist intsidenti ei olnud. Kuuendal kohal sõitev Hamilton annab raadio teel teada, et esimesed pidurid ei tööta nii nagu peaks. Vettel on muide tänavu esimest korda nii kõrgel positsioonil (kolmas) sõitmas. 5/58 Strolli edu Perezi ees on juba 6,2 sekundit. https://twitter.com/F1/status/1327920035172651009 Stroll andis raadio teel meeskonnale teada, et rada on kuivamas. 4/58 Strolli edu kolmandal kohal sõitva Vetteli ees on 14,6 sekundit. Verstappen omakorda on väga lähedal Vettelile. Stardis juhtus nii: https://twitter.com/F1/status/1327919168855937024 Verstappen käib korraks rajalt väljas ja kaotab veidi aega, aga säilitab neljanda koha. Kordusest näitas ka hollandlase starti. Millegipärast ei liikunud peaaegu üldse paigalt. Strolli edu Perezi ees on juba 5,3 sekundit. Kohutava stardi tegi ka Bottas, kes oli üks neist, kes esimeses kurvis pirueti tegi koos kahe Renault'ga. Soomlane on hetkel 17. kohal. Teine põhjanaaber Räikkönen on kaheksas. Ocon käis juba boksis rehve vahetamas. Hamiltonist saab ka Albon mööda. Lewis seega kolmas. Käib alles teine ring. Hamilton käib 10. kurvis libeduse tõttu teelt väljas... Top 10 hetkel: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Vettel, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Albon, 7. Ricciardo, 8. Räikkönen, 9. Sainz, 10. Magnussen. Verstappen leiab end Vetteli tagant. Sakslane on muide Türgi GP tiitlikaitsja, sest võidutses seal viimati, 2011. aastal. https://twitter.com/F1/status/1327918831210274822 Racing Pointi piloodid teevad juba vahet sisse! Esimesed autod juba teelt väljas, aga piirduvad õnneks piruetiga ja saavad rajale tagasi. Verstappen jääb stardis magama. Start on antud! Tavatingimustes! Start: Kas siis start toimub tavatingimustes või turvaauto järel hanerivis? Stroll uisutab soojendusringil korralikult. Ühel viimastest kurvidest käis korraks külg ees. Masinad läksid rehvisoojendusringile. Vihma tõenäosus on edaspidiseks 60% ja kui sajab, siis pigem sõidu esimeses pooles, kirjutab Autosport. Turvaauto taga startimisest pole veel juttu olnud, kuigi stardini on vähem kui 5 minutit. Hoiame pöialt! Viimased 10-15 minutit pole Istanbul Parkil sadanud. Kas keegi läheb rehvitaktikaga õnne püüdma? FIA teatas, et AlphaTauri rikkus reegleid ning Pierre Gasly peab startima rivi lõpust. Link juhtunust meie otseblogis allpool... Traditsiooniline põlvitamisüritus rassismivastase liikumise toetuseks. https://twitter.com/F1/status/1327913662762381312 Spekuleeritakse, et start võib toimuda üldse turvaauto tagant, millest oleks tuline kahju. Russell peab startima boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1327910328596918272 Russell põrutas boksitee seina ja lõhkus esitiiva! https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1327909212492541952 Giovinazzi juba seinas, sõit pole veel alanudki! https://twitter.com/F1/status/1327908421748854785 Otseülekande pilt kinnitab seda, mis ka McLareni postitusel on näha. Rada on ligumärg! https://twitter.com/F1/status/1327906754445922306 Las kallab! https://twitter.com/McLarenF1/status/1327904448979546114 Kuidas Hamilton täna maailmameistriks tuleks? https://twitter.com/F1/status/1327887561532993536/photo/1 Tiimidele on öeldud, et stardisirgel ei tohi kindlasti rada kuivatada. https://twitter.com/racefansdotnet/status/1327897203952775169 Vormelifännidele sellised pilved ju ainult meeldivad! https://twitter.com/wbuxtonofficial/status/1327894641052688386 https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/alphatauri-sattus-enne-turgi-gp-starti-kohtunike-uurimise-alla?id=91673471 Kvalifikatsiooni tipphetked: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/reutersi-video-turgi-f1-etapi-kvalifikatsiooni-voitis-ullatusmees-mercedesed-ei-mahtunud-esiviisikusse?id=91671057