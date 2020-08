OTSEBLOGI | Suurbritannia GP-l on juhtunud juba kaks suurt avariid, Hamilton püsib liidrikohal

Kvalifikatsioonis tegid parima tulemuse Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Neile järgnesid Red Bulli Max Verstappen ja Ferrari Charles Leclerc. Vastavalt viiendana ning kuuendana asuvad stardipositsioonile McLareni Lando Norris ja Racing Pointi Lance Stroll. Seitsmendana on alustab McLareni Carlos Sainz, kaheksandana Renault´ Daniel Ricciardo.

Inglismaal toimuv etapp on oma järjekorras sel hooajal juba neljas, eelnevalt on sõidetud kahe korral Austrias ja korra Ungaris. Mõlemas riigis on seni näidanud võimu Mercedese esindus, eesotas ühe etapi võiduga Valtteri Bottas ja kahe ringraja triumfiga britt Lewis Hamilton.

Sõit algab Eesti aja järgi kell 16.10.

Vormel-1 Briti GP Sainz üritas Grosjeanist mööduda, aga väidab raadios, et prantslane muutis tema blokeerimisel suunda ja käitus väga ohtlikult. DRS-i alas sai ta siiski mööda ja tõusis viiendaks. 21/52 Norris möödus Ricciardost, Ocon tõukas Vetteli esikümnest välja. Albonile määratakse avarii põhjustamise eest 5-sekundiline karistus. Sõitu jätkatakse järjestuses: 1. Hamilton, 2 Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Grosjean, 6. Sainz, 7. Ricciardo, 8. Norris, 9. Stroll, 10. Vettel. Grosjean pole samuti boksis käinud. 18/52 Turvaauto tuleb kohe eest ära. Kvjati avarii oli selline: https://twitter.com/cokeYTF1/status/1289918836406284288 Hamilton kurdab, et turvaauto on liiga aeglane. Mitmel korral on ta sellele ohtlikult lähedale sõitnud. Ainsana ei käinud praegu boksis Albon, kes tõusis tänu teiste boksis käigule 14-ndaks. Kõigil on nüüd kõvad rehvid all, millega sõidetakse ilmselt lõpuni. 15/52 Kvjati autot pole suudetud meetritki liigutada. Kraana jõudis alles nüüd kohale. https://twitter.com/F1/status/1289918534139535362 Venelase avarii oli päris kõva. Auto tagaosa on täiesti sodi, esitiib samuti läinud. Korduse põhjal tundub, et oma viga, kaotas auto üle kontrolli, kellegagi kontakti ei olnud. https://twitter.com/Fanat1cos/status/1289918094958137344 Kõik tulevad boksi rehve vahetama. 13/52 KVJAT ON VÄLJAS! Uus turvaauto. 11/52 Viimaste ringide märkimisväärseim sündmus Kvjati möödumine Giovinazzist ja tõusmine 12-ndaks. Bottas jääb Hamiltonist maha 1,2 , Verstappen juba 5,5 sekundiga. Kiireim ring on nüüd seal, kus see olema peab ehk Hamiltoni nimel. Esiotsas muutusi pole. Avariis osalenud Albon käis 12. kohalt boksis rehve vahetamas ja langes viimaseks ehk 18-ndaks. Kõvad rehvid pandi alla. 6/52 Ocon võttis Strolli ette ja tõusis hetkeks kaheksandaks, kuid koheselt taastas kanadalane oma koha. 5/52 Turvaauto tuleb rajalt ära. Kiireim ring on hetkel Williamsi pilooti Latifi nimel! Järjestus on hetkel: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Ricciardo, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Vettel. Kevin Magnussen põrkas kokku Alexander Alboniga ning sõitis rajalt välja. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289912987961065473 Kollased lipud esimeses sektoris ja turvaauto tuleb! Üks Haas on liiva peal ja ratas alt ära! Start on antud. Tundub, et esimene ring möödus kadudeta. Hamilton suutis Bottase ees esikohta kaitsta ja Leclerc ei saanud samuti Verstappenist mööda. Soojendusring on läbi. Ootame põnevusega starti. Hülkenberg ei stardi ka boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289910502689185794 Sellise video oli F1 sari tänaseks etapiks valmistanud: https://twitter.com/F1/status/1289906796409180160 Seitse pilooti otsustasid mitte põlvitada. Varasema kuuikuga ühines Kevin Magnussen. https://twitter.com/LukeSmithF1/status/1289907429237383169 Max Verstappen on nüüd isaga ühel pulgal. https://twitter.com/F1/status/1289903896509390848 Hülkenberg alustab boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289904851846074369 Koroonaviirusesse nakatunud Sergio Perezi asendav Nico Hülkenberg stardirivilt täna küll ei alusta. RTL-i teatel on tegemist hüdraulikaprobleemiga. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289903819963293697