OTSEBLOGI SOTŠIST | Kas ja kui palju suudab Jüri Vips Sotšis üheksandalt kohalt kõrgemale tõusta?

Vormel 3 etapp Sotšis

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Masinad läksid soojendusringile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 21. startima pidanud Lirim Zendeli on miskipärast stardirivist puudu, tema stardikoht on tühjaks jäetud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Mehaanikud on rehviriiulid juba stardisirgele valmis pannud, et vajadusel vahetult enne starti vihmarehvid alla keerata.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Ringraja kohal on jälle kergelt tibutama hakanud. Taevas on hall, aga vähemalt siit pressikeskuse aknast tundub, et keegi vihmarehvidega kohe välja ei lähe. Kui sadu tugevneb, näeme ka F3 sarjas harvaesinevat nähtust nimega boksipeatus, mis erinevalt F1 sarjast ei kesta suguni vaid 2 sekundit. Autode kallal askeldavate mehaanikute arv on limiteeritud ning seetõttu võivad ka boksipeatuse pikkused kõvasti varieeruda.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: F3 masinad saabuvad riburadapidi boksiteele. Viimased askeldused auto kallal ning siis minnakse juba starditeele kohti sisse võtma.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Tere hommikust Sotšist! Vihma enam umbes tund aega peale pole kallanud ning rada hakkab vaikselt kuivama. Pilve tagant piilub isegi päike, aga pilvi on siiski veel raja ümber omajagu ja mõned neist üsna ähvardavad. Näis, mis saab, aga vihmas sõita oleks ju tore...

