OTSEBLOGI SOTŠIST | Esikohalt alustav Jüri Vips üritab vormel 3 hooaja võidukalt lõpetada

Teist sõitu alustatakse TOP 8-s eilsete lõppkohtade ümberpööratud järjestuses, mis tähendab, et kümnesekundilise ajakaristuse tõttu kolmandalt kohalt kaheksandaiks kukutatud Vips platseerub esimesse stardiruutu.

Vips on sel aastal saavutanud kaks sõiduvõitu - esimese Austrias Red Bull Ringil, teise Inglismaal Silverstone'is. Poodiumi teisel astmel seisis ta hooaja avaetapil Barcelonas.

Hooaja punktitabelis on esikolmiku järjestus sisuliselt juba selge. Venelane Robert Shwartzman (202) kindlustas tiitli eilse sõidu teise kohaga, teine on indialane Jehan Daruvala (157), kolmas uusmeremaalane Marcus Armstong (144) ja neljas Vips (126). Teoreetiliselt võib Armstrong veel Daruvalast mööduda (laual on kõige rohkem 17 punkti), kuid selleks peaks indialane punktikohalt välja langema ja Armstrong lõpetama esikohal või teisel kohal koos kiireima ringi eest antava 2 punktiga.

Tänane stardirivi:

1. Jüri Vips (Hitech GP)

2. Jake Hughes (HWA Racelab)

3. Pedro Piquet (Trident)

4. Jehan Daruvala (Prema)

5. Leonardo Pulcini (Hitech GP)

6. Niko Kari (Trident)

7. Robert Shwartzman (Prema)

8. Marcus Armstrong (Prema)