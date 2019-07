OTSEBLOGI | Saksamaa GP: seinas käinud Hamilton langes viiendaks, vihm segab korralikult kaarte

Saksamaa GP

39/64 Hamilton on tõusnud juba kolmandaks, kui möödus Hülkenbergist. Sakslasel läheb karjääri esimese poodiumikoha püüdmisega ikkagi raskeks.

36/64 Hamilton möödus Albonist ja tõusis neljandaks.

35/64 Hamilton saab 5-sekundilise karistuse! Seina sõitnud britt pidi koheselt boksi minema, kuid tegi seda valelt poolt ning kohtunikud määrasid karistuse. Sainz jääb temast maha 2 sekundiga.

Teisel kohal oleval Hülkenbergil on võimalus teha ajalugu - nimelt pole sakslane kordagi varem poodiumil lõpetanud! Sakslase käes on ühtlasi antirekord, kui enim GP-del osalenud sõitja, kes pole poodiumile jõudnud. Täna on sakslase 170. sõit.

https://twitter.com/F1/status/1155481207246864385

31/64 Esikaheksa: Verstappen, Hülkenberg, Bottas, Albon, Hamilton, Sainz, Räikkönen, Vettel.

Hamilton kaotas masina üle tasakaalu ja rihtis rajaäärt, mille tõttu lõhkus esitiiva ära! Boksis käima pidanud Hamilton langes viiendaks!

Monacolane ei saa autot käima ning on sunnitud sõidu katkestama. Kordustest on näha, et Leclerc kaotas libedal rajaosal auto üle kontrolli ja sõitis seina.

29/64 Leclerc sõitis teelt välja!

Norrise masina ära viimise ajaks on rajal ka virtuaalne turvaauto.

28/64 Kolmandana peab sõidu katkestama Lando Norris!

Keerulised teeolud on sõitjatele parajaks katsumuseks ning spinni tegid nii Leclerc kui ka Verstappen.

24/64 Verstappen on jõudnud Bottasele järele ja püüab soomlasest mööduda, esimese katse Bottas tõrjus.

Vihm on naasnud!https://twitter.com/F1/status/1155476746856292353

Hülkenberg möödus Räikkönenist ja tõusis viiendaks. Äreva hetke elas üle Sainz, kes kaotas auto üle juhitavuse ning oli lähedal seina sõitmisele. Hispaanlane suutis aga siiski sõitu jätkata.

15/64 Võistlus saab teise katkestaja, kui tehniliste probleemide tõttu peab sõidu pooleli jätma Ricciardo!

Leclercil oli ärev moment!https://twitter.com/F1/status/1155473263025446912

Rada on iga ringiga üha rohkem kuivamas, aga viimaste teadete kohaselt võib 20 minuti pärast taas vihma oodata.

13/64 Räikkönen näitab head tempot ning Vettel talle lähemale pole jõudnud, vahe endiste meeskondade vahel on 2,5 sekundi kandis.

8/64 20. kohalt startinud Vettel on juba tõusnud seitsmendaks ning peab võitlust endise tiimikaaslase Räikköneniga.

5/64 Turvaauto on rajalt lahkunud ja sõit jätkub. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Magnussen, Leclerc, Hülkenberg.

3/63 Juba on ka esimene katkestaja, kelleks on Sergio Perez! Rajale tuleb turvaauto ja mitmed sõitjad kasutavad seda ära boksipeatuseks.

2/64 Verstappen möödus Räikkönenist ka kerkis kolmandaks, Hamiltonist jääb ta maha aga juba 5,5 sekundiga.

1/64 Leclerc on tõusnud kuuendaks, Vettel juba 14.

Verstappen tegi kohutava stardi ja langes neljandaks. Räikkönen on tõusnud kolmandaks!

Start on antud!

Kohe-kohe saab sõit siiski alguse.

Sõitjad läbivad hetkel mitu soojendusringi, et rada kuivemaks saada.

Sõitjad on läinud soojendusringile!

Huvitav saab olema näha, mida suudavad Ferrari sõitjad ning kas Verstappen saab jagu Hamiltonist.https://twitter.com/F1/status/1155453418745540608

Vihm lubab põnevat sõitu!https://twitter.com/F1/status/1155463025861828608

Tervist, vormelisõbrad! Juba 10 minuti pärast on algamas Saksamaa GP!

