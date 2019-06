OTSEBLOGI | Leclerc püsib Austria GP-l esikohal, Hamiltoni võiduseeria on katkemas!

Teiselt positsioonilt stardib Red Bulli rooli keerav Max Verstappen ja kolmandana kihutab rajale Mercedese piloot Valtteri Bottas.

Esikolmikule järgneb Lando Norris McLarenil. Teise aja välja sõitnud, kuid Kimi Räikköneni blokeerimise eest stardirivis kolm positsiooni loovutama pidanud Lewis Hamilton alustab viiendast stardiruudust. Kuuendana saab rajale Räikkönen.

Teine Ferrari piloot Sebastian Vettel pidi leppima kümnenda kohaga, sest tema auto mootor ütles üles. "Minu auto läks katki. Võistkond proovis selle korda teha, aga aega jäi väheks. Nad ei jõudnud. Plaan oli, et ma saaks teha ühe kiire ringi, aga see ei õnnestunud. Mul on Charles'i ja tiimi üle hea meel, aga enda üle loomulikult mitte. Vähemalt näitasime kiirust," rääkis Vettel pärast kvalifikatsiooni Sky Sportsile.

Räikkönen (Alfa Romeo) sõitis välja seitsmenda aja, aga stardib kuuendalt kohalt, sest Kevin Magnussen sai käigukasti vahetamise eest karistada. Ühe koha võrra tõuseb ka Vettel, tema läheb rajale üheksandana.

Võistlus algab Eesti aja järgi kell 16.10. Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

MM-sarja üldseis enne Austria etappi:



1. Lewis Hamilton 187 punkti

2. Valtteri Bottas 151

3. Sebastian Vettel 111

4. Max Verstappen 100

5. Charles Leclerc 87

6. Pierre Gasly 37

7. Carlos Sainz jr 26

8. Kimi Räikkönen 19

9. Daniel Ricciardo 16

10. Nico Hülkenberg 16