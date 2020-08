OTSEBLOGI | Kas keegi suudab Belgias väärata Hamiltoni võitu?

Vormel 1 Belgia GP

Sõitu hästi alustanud Leclerc on langenud nüüd tagasi 12. kohale. Vähem kui sekundi kaugusel on temast tiimikaaslane Vettel.

Kas Bottasel keelatakse Hamiltoniga võidu sõita? Bottas küsis Mercedeselt, kas tal on võimalus rohkem suruda. "Meil on, aga leppisime, et seda üksteise vastu ei kasuta.""Mina sellest ei kuulnud," vastas Bottas.

4/44 Hamilton on kasvatanud edu Bottase ees 1,7 sekundiga. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Ocon ja Albon.

Esimesed kurvid läbitakse kokkupõrgeteta. Hamilton jätkab liidrina, talle järgnevad Bottas, Verstappen ja Ricciardo. Korraliku stardi tegi Leclerc, kes on tõusnud nelja koha võrra 9.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile!

Sõidu eel mälestatakse Anthoine Hubertit, kes mullusel F2 Belgia GP-l traagilises avariis hukkus. https://twitter.com/F1/status/1300055317179441152

Esimene katkestaja on juba enne sõitu selgunud, kui Carlos Sainz (McLaren) ei saa tehniliste probleemide tõttu tänast etappi kaasa teha. https://twitter.com/F1/status/1300051961388048385

Tervist, vormelisõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast on Belgias hakkamas hooaja seitsmes etapp.