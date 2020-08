OTSEBLOGI | Kas keegi saab Suurbritannia GP-l Hamiltonile vastu? Põlvitajate read hõrenesid

Kvalifikatsioonis tegid parima tulemuse Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Neile järgnesid Red Bulli Max Verstappen ja Ferrari Charles Leclerc. Vastavalt viiendana ning kuuendana asuvad stardipositsioonile McLareni Lando Norris ja Racing Pointi Lance Stroll. Seitsmendana on alustab McLareni Carlos Sainz, kaheksandana Renault´ Daniel Ricciardo.

Inglismaal toimuv etapp on oma järjekorras sel hooajal juba neljas, eelnevalt on sõidetud kahe korral Austrias ja korra Ungaris. Mõlemas riigis on seni näidanud võimu Mercedese esindus, eesotas ühe etapi võiduga Valtteri Bottas ja kahe ringraja triumfiga britt Lewis Hamilton.

Sõit algab Eesti aja järgi kell 16.10.

Vormel-1 Briti GP 5/52 Turvaauto tuleb rajalt ära. Kiireim ring on hetkel Williamsi pilooti Latifi nimel! Järjestus on hetkel: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Ricciardo, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Vettel. Kevin Magnussen põrkas kokku Alexander Alboniga ning sõitis rajalt välja. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289912987961065473 Kollased lipud esimeses sektoris ja turvaauto tuleb! Üks Haas on liiva peal ja ratas alt ära! Start on antud. Tundub, et esimene ring möödus kadudeta. Hamilton suutis Bottase ees esikohta kaitsta ja Leclerc ei saanud samuti Verstappenist mööda. Soojendusring on läbi. Ootame põnevusega starti. Hülkenberg ei stardi ka boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289910502689185794 Sellise video oli F1 sari tänaseks etapiks valmistanud: https://twitter.com/F1/status/1289906796409180160 Seitse pilooti otsustasid mitte põlvitada. Varasema kuuikuga ühines Kevin Magnussen. https://twitter.com/LukeSmithF1/status/1289907429237383169 Max Verstappen on nüüd isaga ühel pulgal. https://twitter.com/F1/status/1289903896509390848 Hülkenberg alustab boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289904851846074369 Koroonaviirusesse nakatunud Sergio Perezi asendav Nico Hülkenberg stardirivilt täna küll ei alusta. RTL-i teatel on tegemist hüdraulikaprobleemiga. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289903819963293697