OTSEBLOGI | Kas esikohalt alustav Vettel suudab Kanada GP-l lõpetada Mercedese võiduseeria?

Vettelile oli see tänavuse hooaja esimeseks kvalifikatsioonivõiduks. Üldse oli see alles teiseks korraks tänavusel hooajal, kui esimene stardipositsioon ei läinud Mercedesele. Teatavasti alustas hooaja teist etappi Bahreinis esikohalt Vetteli tiimikaaslane Charles Leclerc.

Vetteli kõrval alustab Kanada etappi esireast MM-sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes). Teisest reast stardivad Leclerc ja Daniel Ricciardo (Renault). Viienda positsiooni saavutas Pierre Gasly (Red Bull) ja mõnevõrra üllatuslikult näitas alles kuuendat aega Valtteri Bottas (Mercedes).

Gasly tiimikaaslane Max Verstappen hõivas 11. positsiooni, Alfa Romeo sõitja Kimi Räikkönen alustab 17. kohalt.

Kõik senised kuus etappi on võitnud Mercedese mehed. Hamiltonil on võite neli, Bottasel kaks. MM-sarja üldliider on Hamilton 137 silmaga, Bottas jääb temast maha 17 punktiga. Kolmandal kohal paikneval Vettelil on kogutud 82 punkti.

Vormel-1 Kanada etapp algab Eesti aja järgi täna õhtul kell 21.00. Delfi vahendab sündmusi otseblogi vahendusel.