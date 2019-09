OTSEBLOGI | Kas Charles Leclerc triumfeerib teist etappi järjest?

Ferrari koduetappi alustab esimeselt positsioonilt Charles Leclerc, kes püüab teist järjestikust etapivõitu. Mäletatavasti sai 21-aastane monacolane möödunud nädalal Belgias karjääri esimese võidu.

Ühtlasi suutis Leclerc võtta teist nädalat järjest kvalifikatsioonivõidu. Laupäevane kvalifikatsioon sai kummalise kulminatsiooni, kui ajahätta jäid peaaegu kõik sõitjad. Nimelt tegi kolmandas ehk viimases voorus avarii Kimi Räikkönen ja pilootidele näidati punast lippu. Kõik ülejäänud piloodid aga ootasid võimalikult kaua, et minna oma viimasele kiirele ringile, kuid lõpuks jäi aega nii vähe, et ainsana said uue võimaluse Leclerc ja McLareni piloot Carlos Sainz.