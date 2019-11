OTSEBLOGI | Kas Brasiilia GP-d esikohalt alustav Verstappen suudab lõpetada Mercedese võiduseeria?

VORMEL-1 BRASIILIA GP

https://twitter.com/F1/status/1196118394443096073

Ricciardole määratakse kokkupõrke eest 5-sekundiline karistus.

14/71 Verstappen edestab Hamiltoni 2 sekundiga. Vettel jääb britist omakorda 3,5 sekundi kaugusele.

11/71 Ühtlasi teatavad kohtunikud, et Magnussen ja Ricciardo on uurimise all.

11/71 Leclerc on tegemas head sõitu ja juba jõudnus kuue sekka. Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Leclerc.

Magnussen langes 18. ja Ricciardo 20. kohale.

Ricciardo ja Magnussen põrkasid kokku, kui austraallane möödasõitu üritas! Renault' mees peab käima boksis, aga tundub, et mõlemad saavad sõitu jätkata.

5/71 Leclerc on juba 8. ja hingab kuklasse Räikkönenile.

4/71 Räikkönen müüdus Grosjeanist ja tõusis seitsmendaks.

2/71 Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Gasly. Leclerc on tõusnud 11. kohale.

1. ring. Hea stardi teeb Hamilton, kes möödub kohe Vettelist.

Start on antud!

Ilm on Brasiilias päikseline.https://twitter.com/F1/status/1196107302111207424

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Mida suudab 14. kohalt alustav Leclerc?https://twitter.com/F1/status/1196112009215053824

https://twitter.com/F1/status/1196093637861367808

Esireast alustavad tänast sõitu Max Verstappen ja Sebastian Vettel. Teise rea hõivasid Mercedese mehed Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/suureparast-kiirust-naidanud-verstappen-teenis-karjaari-teise-kvalifikatsioonivoidu?id=88085593

Tervist, vormelisõbrad! Juba peagi on algamas hooaja eelviimane etapp Brasiilias!