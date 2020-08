OTSEBLOGI | Hispaanias sõidetakse järjekordne F1-etapp

Kvalifikatsioonis edukaim olnud Mercedes väidab ise, et favoriit on Red Bulli Max Verstappen, kes võitis ka eelmisel nädalal Inglismaal Silverstone´i ringrajal. Noor hollandlane on aga stardijärjestuses endale üpris tavalisel, kolmandal kohal.

Parimalt positsiooniilt asuvad täna sõitma Mercedese Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Vastavalt neljandalt ja viiendalt aga Racing Pointi Sergio Perez ning Lance Stroll. Kuuenda positsiooni teenis endale Verstappeni meeskonnakaaslane Alexander Albon. McLareni piloodid Carlos Sainz ja Lando Norris stardivad vastavalt seitsmendalt ja kaheksandalt kohalt. Esikümne lõpetab Ferrari Charles Leclerc ning Alpha Tauri Pierre Gasly.

Seni on enim etapivõite tunnistanud Mercedese mehed, kellele on neid kogunenud neli. Max Verstappen on olnud suurim vee segaja, kuna seisis eelmisel nädalal Briti GP-l kõrgeimal poodiumiastmel.

Hispaania GP Hamiltoni edu Verstappeni ees on 3,4 sekundit. Bottas jääb omakorda Verstappenist maha 1,5 sekundiga. Esikolmik käib boksis ära, kuid esikolmik on ikka samas järjestuses ehk Hamilton juhib, Verstappen on teine ja Bottas kolmas. https://twitter.com/F1/status/1294994653037694976 Seis 19. ringi järel: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Stroll, 5. Perez, 6. Sainz jr. Seis 11. ringi järel: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Stroll, 5. Perez, 6. Albon. Bottas sõidab välja kõige kiirema ringi, Verstappen on 2,2 sekundi kaugusel. Seis 3. ringi järel: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Stroll, 4. Bottas, 5. Perez, 6. Albon. Bottas tõuseb nüüd juba kolmandaks. Seega on esikolmikus taas kolm meest, keda sinna ikka ja jälle ennustatakse. https://twitter.com/F1/status/1294987730691203073 Bottas lnages vahepeal isegi viiendaks, kuid sai seejärel Perezest mööda. https://twitter.com/F1/status/1294986599378419714 Verstappen tõuseb stardiga teiseks, Bottas langeb aga neljandaks. Start on antud!