OTSEBLOGI | Hamilton liigub kuuenda MM-tiitli suunas, Vettel katkestas

Sõitu alustab esikohalt Mercedese piloot Valtteri Bottas. Soomlase kõrvalt stardib neljakordne maailmameister Sebastian Vettel (Ferrari).

Teisest reast alustavad sõitu Max Verstappen (Red Bull) ning Vetteli tiimikaaslane Charles Leclerc. Kvalifikatsioonis mahtusid esikuuikusse veel Lewis Hamilton (Mercedes) ja Alexander Albon (Red Bull).

Hamiltonil on täna suurepärane võimalus kindlustada kuues MM-tiitel. Tema edu Bottase ees kolm etappi enne lõppu on 74 punkt. Bottas vajab tiitlikonkurentsis püsimiseks USA-st võitu ja peab lootma, et tiimikaaslane ei lõpeta kaheksandast kohast kõrgemal. Hamiltoni päästaks ka üheksas koht, kui ta suudab välja sõita kiireima ringiaja.

USA GP sõit algab Eesti aja järgi täna õhtul kell 21.10. Delfi kajastab võidusõitu otseblogi vahendusel.