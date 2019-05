OTSEBLOGI | Hamilton kihutab Barcelonas võidu suunas. Kas Bottas hakkab talle vastu?

VORMEL-1 HISPAANIA GP

Madis Kalvet: Vettel teeb 40. ringi lõpus ära teise boksipeatuse. Taas lähevad alla keskmise seguga rehvid. Praegu langeb ta Gasly taha kuuendaks.

Madis Kalvet: Pool võistlusmaast on peagi läbi. Selline näeb välja kogu pingerivi. https://twitter.com/F1/status/1127573641745580033

Madis Kalvet: 32 ringi läbitud. Hamilton ikka kindlalt liider. Ferraride vahel käib tihe heitlus.

Madis Kalvet: Hamiltonil ka boksis käidud. Briti viimane ring on seejuures Bottasest 1,3 sekundit aeglasem.

Madis Kalvet: Vettel näitab häid ringiaegu, kuid ta ei saa kuidagi tiimikaaslasest Leclercist mööda. https://twitter.com/F1/status/1127571948391866370

Madis Kalvet: Mercedes võtba esimesena boksi Bottase. Tavaliselt võetakse ikka liider esimesena, kuid sel korral Mercedeselt selline otsus. Alla lähevad kesmise seguga rehvid.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pressikeskuse aknast jälgisid kümned ajakirjanikud (mina sealhulgas muidugi) Mercedese mõlemaid boksipeatusi. Põhimõtteliselt on need nii lühikesed, et kui samal ajal aevastama kipud, siis ei pruugi sellest midagi näha. Siuh ja valmis! Kui mul rendiautol "koduteel" miskipärast rehv minema peaks, siis tean, keda kutsuda.Kõigepealt sätib üks meestest püstolid täpselt sentimeetri pealt paika, teised hoiavad boksis rehve soojas. Vahetult enne auto sisse tulekut tormatakse korraga välja, Tõstukimees tõstab Hamiltoni õhku ja rehvid saavad silmapilguga vahetatud.

Madis Kalvet: Mercedesed on täna omaette liigast ning neile keegi vastu ei tundu saavat. Hamiltoni edu Bottase ees on juba üle 10 sekundi. Läbitud 26 ringi.

Madis Kalvet: Gasly paneb alla keskmise seguga rehvid.

Madis Kalvet: Vettel läheb 20. ringil viiendalt kohalt boksi ning paneb alla keskmise seguga rehvid.

Madis Kalvet: Kolmandal kohal sõitnud Verstappen läheb samuti boksi ning paneb taas alla pehmed rehvid.

Madis Kalvet: Kolm suurt tiimi on teistest kindlalt üle. Mercedes on aga kõigist üle. Läbitud 18 ringi.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pilt on tagasi. Hurraa!

Madis Kalvet: Viiendaks langenud Vettel ei ole rehvidega rahul. https://twitter.com/F1/status/1127566960227692544

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pressikeskuses on meeleolud väga nukrad, sest kõik ekraanid (iga pika laua taga kaheksa tükki mõlemas suunas) läksid korraga pimedaks. Sin senal. Kohe läheb ka see märge (2:16) kustu. Media Deski neiud, selle asemel, et midagi ette võtta, teevad "pimedusest" pilti. Närvilisemad ajakirjanikud küsivad, kaua nii veel edasi läheb.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Jälgisin starti pressikeskusest veidi eemal, 200 meetrit mööda VIP-tribüüni hoonet paremale, esimese kurvi poole. Seal on Media Lounge, mis on mõeldud väikse kiire eine võtmiseks ja suure pressikeskuse saginast puhkamiseks. Aga seal on ka rõdu, mis asub kohe Toro Rosso boksi kohal (F3 sõidus oli see Hitechi boks). Sealt nägi palja silmaga starti ja esimesse kurvi sisenemist. Edasi tuli juba ekraane jälgida. Kogu see tribüün on erinevaid loože täis - peasponsorid, ringraja enda külalised jne. Kõik, kes vähegi said, olid loožist välja rõdule tulnud (kuigi sees on ekraanid). Meeletu telefonide rivi, kõik võtsid stardi videosse. Kui masinad olid mööda kihutanud, tundsin esimest korda sel nädalavahetusel F1 autode kütuse põlemise lõhna. Mesimagus. Aga paremat saundi teeb ikkagi F2 masin (nende puhul kuuleb juba kaugelt kurvi tagant, nagu oleks kuskilt reaktiivlennuk tulemas, lisaks ka mootoripaugud).

Madis Kalvet: Leclerc möödub Vettelist ning kerkib neljandaks.

Madis Kalvet: 10 ringi läbitud. Kokku on täna kavas 66 ringi.

Madis Kalvet: Stardis oli suurim põruja Vettel. Esialgu tõusis ta küll Bottase kõrvale, kuid jäi pidurdamisega hiljaks ning edasi tulide võidelda rajale püsima jäämise nimel. Lisaks jäi ta ette tiimikaaslasele Leclercile, kes pidi seetõttu kiirust maha võtma.

Madis Kalvet: Verstappen võib olukorraga rahul olla. Stardiga õnnestus tal mõlemast Ferrarist ette saada. https://twitter.com/F1/status/1127563641870520321

Madis Kalvet: Esimesed kuus kihutavad parasjagu selliste vahedega.

Madis Kalvet: Hamilton tõuseb liidriks, Bottas teine. Vertsappen kerkib kolmandaks. Vettel on neljas, Leclerc viies ja Gasly kuues.

Madis Kalvet: Mercedesed saavad kõige paremini minema. Nende käes on kaks esimest kohta.

Madis Kalvet: Start on antud!

Madis Kalvet: Barcelonas on ilmastikuolud võistlusteks küllaltki head. https://twitter.com/F1/status/1127560043065434112

Madis Kalvet: Soojendusring on alanud!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: No "Hala Madrid" ka siis! Alvaro Arbeloa on täna McLareni boksis. https://twitter.com/realmadriden/status/1127544563713888256

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Ai, ai, ai! See intsident on pärast sõitu kohtunike poolt uurimise all. https://twitter.com/F1/status/1127548614753042439

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pierre Gasly tegi Red Bulli kaamerate ees "Puumajas" väikse tuuri. Oleme sellest võimsast mootorikodust sel nädalal ka varem kirjutanud. https://twitter.com/redbullracing/status/1127504766706253826

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hooldusalas peeti ka väikest sünnipäevapidu. Honda tehniline direktor sai aasta vanemaks. Red Bulli inimesed käisid torti viimas. https://twitter.com/HondaRacingF1/status/1127510119145668608

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Red Bulli boksis jälgib olukorda ka Dani Alves. Neymar on samuti Red Bulli külaline. https://twitter.com/redbullracing/status/1127546457765158917

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Jüri Vipsi kommentaarile said külge ka värsked poodiumipildid: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/delfi-barcelonas-teises-soidus-teisena-lopetanud-juri-vips-nadalavahetusega-vaga-rahule-jaada-ei-saa?id=86180203

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Nagu näha, siis on ka Red Bulli noorsõitja Dan Ticktum (sõidab Super Formula sarjas Jaapanis) kohale lennutatud. Järgmisel nädalal istub ta siinsamas testisõidul F1 auto rooli. Ühe korra on ta juba F1 pilli proovida saanud. (Foto: PA Pictures/Scanpix)

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Ayrton Senna mälestuseks ja auks tehakse siin hetkel üks vägev inimpüramiid. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Stardirivi graafiliselt: https://twitter.com/F1/status/1127504436241289216

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Mis rehvid kellelgi valikus on? https://twitter.com/F1/status/1127527967582822401

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Keda näha! Neymar pidi ka oma kaardi läbi piiksutama, ei olnud pääsu kellelgi. https://twitter.com/F1/status/1127532838570606592

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hülkenberg ja Giovinazzi (Renault) said stardirivi karistused. Hülkenberg tegi mäletatavasti avarii eile kvalifikatsiooni esimeses sessioonis, aga stardirivi lõppu tõsteti ta seetõttu, et esitiib, mis talle pärast avariid ette pandi, oli teisest partiist. Giovinazzi (Alfa Romeo) vahetas käigukasti ja tõsteti 17. kohalt viimaseks. (Foto: Reuters/Scanpix)

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Äsja algas siin sõitjate paraad. Tribüünid on juba korralikult rahvast täis ja lipud lehvivad. Ratastel poodiumi peal pidas F1 teleülekande reporter kinni omavahel lõbusat vestlust pidanud Bottase, Räikköneni ja Vetteli. Nende meeste vahel tundub päris hea sõprus olevat.