OTSEBLOGI | F1: Turvaauto keeras sõitjate järjestuse pea peale, mõlemad Ferrari mehed katkestasid, Hamilton sai karistada

Vormel 1 Itaalia GP

Hamilton kerkis Alboniks mööda 14. kohale. Mercedes usub, et Hamilton võib kerkida koguni kuuendaks sõidu lõpuks.

Räikkönen on juba langenud viiendaks. Esikuuik: Gasly, Sainz, Stroll, Norris, Räikkönen, Bottas. Kes tuleb täna võitjaks?

34/53 Sainz möödub Kimist ja tõuseb teiseks. Gasly'st jääb ta maha nelja sekundiga.

Esikuuik 20 ringi enne lõppu: Gasly, Räikkönen, Sainz, Stroll, Norris, Bottas. Kes oleks seda osanud ennustada?!

Max Verstappen katkestab! Hollandlast tabasid tehnilised probleemid. Sõit on minemas üha pöörasemaks...

31/53 Suurim küsimus on mõistagi, kui kõrgele suudab Hamilton viimaselt kohalt tõusta.

29/53 Hamilton läks boksi karistust kandma. Esikuuik: Gasly, Räikkönen, Giovinazzi, Sainz, Stroll, Norris

Vägevat sõitu on tegemas kolmandaks kerkinud Räikkönen, kes ründab juba Gasly'd. Kohutava stardi tegi Stroll, kes on langenud viiendaks.

https://twitter.com/F1/status/1302613123237588997

Piloodid alustavad uuesti stardijoonelt. Ees ootab üks ülimalt põnev võistluse teine pool!

Ja sõit on lõpuks jätkumas!

Pausi ajal tabas õnn Strolli, kellel lubati punaste lippude ajal käia boksis rehvid ära vahetamas. Stroll on hetkel teisel kohal ja liider Hamilton peab veel kandma ära oma karistuse...https://twitter.com/F1/status/1302610657066594304

Sõit jätkub kell 17.20!

Veel pole teada antud, millal sõit jätkuda saab.

Esikuuik sõidu peatamise hetkel: Hamilton, Stroll, Gasly, Räikkönen, Giovinazzi, Sainz.

Nüüd on uurimise all Norris, kes sõitis väidetavalt turvaauto taga põhjendamatult aeglaselt.

Ka Hamilton sai nüüd 10-sekundilise karistuse kätte ehk britt peab sõidu jätkudes minema uuesti boksi ning tegema 10-sekundilise peatuse.

Hetk enne kokkupõrget.https://twitter.com/F1/status/1302605875589386240

Punane lipp lehvib! Sõit on ajutiselt peatatud. Ühtlasi määrati Giovinazzzile 10-sekundile karistus, tõenäoliselt ootab sama ees Hamiltoni.

Kordustest on näha, et Leclerc kaotas masina üle kontrolli ja lõpetas seinas. Õnneks on mehe endaga kõik korras.

Leclerc sõitis seina! Mõlema Ferrari jaoks on sõit läbi ja turvaauto tuleb taas rajale.

23/53 Turvaauto on rajalt ära tulnud. Esikuuik restardi eel: Hamilton, Stroll, Gasly, Giovinazzi, Räikkönen, Leclerc.

Kuna boksitee suleti, et Magnusseni auto saaks rajalt ära viia, ongi Hamilton ja Giovinazzi uurimise all. Nüüd on aga rada lahti ja teised sõitjad käivad järgemööda boksis.

Hamilton ja Giovinazzi on sattunud uurimise alla, sest nad pöörasid boksiteele ajal, mil see oli suletud. Kuna kumbki McLaren pole veel boksis käinud, on Sainz kerkinud uueks liidriks. Hamilton teine ja Norris kolmas.

Magnusseni katkestamise tõttu tuleb rajale turvaauto, mis tähendab, et boksipeatuste virrvarr hakkab pihta.

19/53 Räikkönen ja Leclerc käivad boksis. Soomlane jätkab 16. ja monacolane 17. kohal. Samal ajal katkestab tehniliste probleemide tõttu Magnussen.

"Ma ei saa selliste mootoriseadistustega võidu sõita. See on täielik nali," teatas vihane Bottas tiimile.

https://twitter.com/F1/status/1302600468938592256

15/53 Esikuuik: Hamilton, Sainz, Norris, Perez, Ricciardo, Bottas

13/53 Albon on saanud Grosjeani takistamise eest 5-sekundilise karistuse. Ka Tai piloodi jaoks on senine etapp olnud kõike muud kui edukas.

Ühtlasi on Vettel vahepeal ka katkestanud.

9/53 Mclareni ässad Sainz ja Norris jätkavad vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Kas McLaren toob täna koguni kaks poodiumit?

Vettelil kohe üldse tänavu ei vea...https://twitter.com/F1/status/1302598409237430272

6/53 Vettelil on pidurid läbi, sakslane on langenud võistlejaterivi lõppu.

4/53 Hamilton on kasvatanud edu Sainzi ees juba 2,5 sekundi peale.

Kordustest on näha, et esimeses kurvis põrkasid omavahel kokku Gasly ja Albon. Gasly jätkab 10. ja Albon 15. kohalt.

3/53 Bottas kartis, et rehv on purunenud ja ta kutsuti algselt boksi. Siiski tundub, et soomlase masinaga on kõik hetkel korras ja ta jätkab sõitu kuuendalt kohalt.

2/52 Esikuuik: Hamilton, Sainz, Norris, Perez, Ricciardo, Bottas.

Bottas on langenud juba kuuendaks! Kas kehv start või probleemid tehnikaga?

Suurepärane start Sainzilt, kes tõuseb Bottase ees teiseks.

Ja start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Kes missuguse strateegia peale läheb?https://twitter.com/pirellisport/status/1302523362632249344

Ühe ajastu lõpp. Pärast tänast rallit Williamsi perekond enam enda vormelitiimiga seotud pole.https://twitter.com/F1/status/1302592597295271938

https://twitter.com/F1/status/1302285110155202561

Tervist, vormelisõbrad! Juba peagi on algamas Monza GP!

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/red-bulli-juhid-astusid-enda-soitja-kaitseks-valja-ja-kritiseerisid-hamiltoni-tema-jutt-on-moistetamatu?id=90962397

http://www.delfi.ee/article.php?id=90957887