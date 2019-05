OTSEBLOGI | DELFI BARCELONAS | Stardiga viiendaks langenud Vips lõpetas teise sõidu teisena!

Hispaania GP viimane päev

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Mina lähen nüüd poodiumitseremooniat vaatama ja siis pressikonverentsile. Teine koht pole paha. Kahju, et start kõige paremini ei õnnestunud. Aga ülejäänud sõit oli Vipsi poolt briljantne!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Ruudulipp on lehvinud! Daruvalale (Prema) võit, Vips teine, Kari kolmas. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127498888129208320

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Viimane ring algas! Liider indialase Daruvalaga (sellel mehel hoiab silma peal Racing Point F1 tiim) on vahe 2,5 sekundit. Kari jääb ühe kaugemale selja taha. Tundub, et esikolmik on paigas, kui Kari just Schwartzmannile kohta ei loovuta.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 2 ringi minna! Vips läheb mööda! Kergelt! Ilusti! Eestlane teine!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsi ja Kari vahe on 0,4 sekundit. Kas parandab veel kohta?

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 20/22 Daruvala edu Kari ees on 2,5 sekundit. Vips kaotab liidrile 3,5-ga. Kolm ringi minna!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Liam Lawson (teine Red Bulli kasvandik) käib korralikult põllu peal ja põrkab mööda vagusid. Sõitis ühe äärekivi all peidus olnud kaameragi katki. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127497590076006401

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 17/22 Autod uuesti stardisirgel, Fewtrellist möödub ka Lundgaard, kes on nüüd kuues. Pulcini saab 5-sekundilise ajakaristuse konkurendi välja surumise eest mõned ringid varem.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 18/22 Vips kolmas! Möödus esimeses kurvis (sisekurvis) väga stiilselt Armstrongist! Niko Kari on nüüd 1,6 sekundi kaugusel. Kolm ringi aega püüda.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 16/22 Vips möödub Fewtrellist stardisirgel probleemideta ja tõuseb neljandaks. Järgmisena ees Armstrong, siis Kari, siis Daruvala. Schwartzmann tuleb ka Vipsi järel Fewtrellist mööda.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 15/22 Vipsi (ikka viies) taga on juba eilse sõidu võitja Schwartzmann.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 15/22 Armstrong võttis Fewtrelli stardisirgel ette ja sai mööda. Vips jälitab nüüd uut meest.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 14/22 Nüüd on alles DRS ka uuesti lubatud. Näis, kas Vipsil tekib võimalusi kohta parandada.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Alexander Peronile 10 sekundit stop and go karistust. Põhimõtteliselt karmim võimalikest. Tiim käsib selle raadio teel kohe ära kanda.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Schereri ja Andresi intsidenti uuritakse pärast sõitu.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 12/22 Roheline lipp! Võidusõit jälle käib.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Peroni saab selle eest kindlasti karistada. See oli väga hoolimatu rajale tagasi tulek. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127493572025040896

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 10/22 Turvaauto taga hetkeseis: 1. Daruvala, 2. Kari, 3. Fewtrell, 4. Armstrong, 5. Vips, 6. Lundgaard, 7. Schwarzmasnn, 8. Beckmann, 9. Tsunoda, 20. Drugovich. Üks Hitech GP auto on väljas (Yifei juba esimesel ringil) ja Pulcini on alles 20.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Mitu intsidenti juhtus tagapool korraga. Jälle turvaauto! No ei ole vaja!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Armstrong läheb hoopis Fewtrelli rünama. Fabio Scherer on keset teed seisma jäänud! Teeb piruette. Üks auto veel väljas (Laaksonen):

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 9/22 Vipsi vahe Armstrongiga on imeväike, 0,6 sekundit. Aga möödasõiduvõimalust pole tekkinud.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 7/22 Vips saab väga palju tele-eetrit, sest sealt oodatakse järgmist suurt rünnakut.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Ainult 15 ringi veel minna! Telepilt Lundgaardi (kuues) autos, kes jälitab Vipsi.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 7/22 Armstrongile (neljas) antakse raadio teel teada: "Push, Marcus, push!" https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127492057604526080

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Roheline lipp! Kari üritab kohe Daruvalast mööduda ja esimeseks tõusta, aga ei lasta veel. Vips ka viies, luurab Armstrongi ja Fewtrelli taga.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 5/22 Turvaauto tuleb kohe ära ja läheb jälle andmiseks!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pulcinile antakse ka raadio teel ajakaristusest teada. Piloodikabiinist vastust ei tule.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 4/22 Turvaauto eest ära tuleku kohta pole veel mingit märki. Üks auto kõigub veel kraana otsas, ühte pole veel teisaldama hakatudki.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Pulcini saab viis sekundit ajakaristust, sest ei tulnud pärast 2. kurvi väljasõitu turvaliselt rajale tagasi.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips lasi endast stardiga mööda Fewtrelli ja Armstrongi. 3/22 on järjestus: 1. Daruvala, 2. Kari, 3. Fewtrell, 4. Armstrong, 5. Vips, 6. Lundgaard, 7. Beckmann, 8. Schwartzmann, 9. Peroni, 10. Tsunoda.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Turvaauto taga tullakse nüüd uuesti stardisirgelt läbi. Kohtunikud teatavad, et esimese kurvi intsident on uurimise all. Kraana tõstab ükshaaval autosid turvaalalt ära. Niikaua peavad ülejäänud turvaauto taga tiksuma.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hughes, Petrov, Hyman ja Yifei on väljas. Pulcini käis rajalt väljas, aga sai teele tagasi ja hoiab 16. kohta.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Esimeses kurvis läks väga tihedaks andmiseks. Vips langes neljandaks. Tagapool nelikavarii!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips on viiesKollased Lipud. Neli autot põllu peal, omavahel kokku põrganud. Turvaauto ka! https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127489270619545602

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad on stardisirgel tagasi. Telepilt on eile 5-sekundilise karistuse saanud ja pärast finišit teiseks kukutatud Lundgaardi autos.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Läks! https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127488944042647552

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad läksid soojendusringile. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127487667615227904

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Stardisirge tehakse abilistest puhtaks ja stardiprotseduurid võivad kohe-kohe alata.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Esimese korraga sõidetakse boksiteelt uuesti läbi, et juba välja minna stardijärjekorras. Teise ringiga võetakse kohad stardiruutudes sisse. Rahvast on tribüünil ikka veel kahetsusväärselt vähe, esimese kurvi juures oleval abitribüünil veidi rohkem. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127485279965724672

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad on boksiteel ritta võtnud ning valmis rajale minema, et stardikohad sisse võtta.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips saab inseneridelt viimaseid juhiseid, üks tiimi liige hoiab vihmavarju päikese kaitseks.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Käib kiire rehvivahetus. Kõigil on nädalavahetusel neli komplekti rehve, praegu läksid Vipsil alla need, mis sõitsid paar ringi kvalifikatsiooni. Mootorid lükati ka kontrolliks käima. Vips sätib kiivrit pähe.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Autod veeretatakse kohale. Vips jalutab ka kõrval. Marko Asmer saabub veidi eemal.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hitech GP kasutab siin Toro Rosso boksi ja inseneride juhtimispulti raja ääres. Asub see kohe boksitee alguses. Esimene on Williamsi boks (hetkel ART), siis Hitech. Üks Hitech GP inimene on juba puldis kohal ja äsja toodi ka rehvid kohale. Bagid veavad neid kolmekorruselistel riiulitel.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127472687142584320

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Publikut eile F3 sõidu ajal väga palju tribüünidel polnud. Kuna täna on põhipäev ka F1 jaoks, siis peaksid read tihedamalt täis tulema. Hetkel juba vaikselt kogunetakse. Nii tribüünile kui nö põllule oma toolide ja päiksevarjudega. Kuulda on, et kuskil siin lähedal lõbustab fännialal rahvast trummirühm (analoog meie A. Le Coqi löögirühmale, mida jalgpallimängudel kohtab).

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Kaks turvaautot kihutasid äsja raja läbi. Kahtlustan, et VIP külaliste lõbusõidu tarbeks. Võistluse eel tuleb vähemalt üks kontroll kindlasti veel teha.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Boksiteel hetkel veel liiga palju sagimist ei ole. Ringi jalutavad siin VIP külalised ja need fännid, kes endale kõige kallima pileti on soetanud. Minu ajakirkaniku akrediteering boksitee külastust ei sisalda, küll aga sain ma kogu raja koos boksiteega eile läbi käia / joosta "run the track" fänniürituse raames. Aega oli selleks veidi üle tunni. Oli päris meeleolukas ja teel sai vesteldud huvitavate inimestega. Kirjutan sellest kindlasti millalgi pikemalt.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Red Bulli juuniorite tänased stardikohad: 3. Jüri Vips (Hitech GP)10. Yuki Tsunoda (Jenzer Motorsport)19. Liam Lawson (MP Motorsport)TOP 10 stardirivi: 1. Niko Kari (Trident)2. Jehan Daruvala (Prema)3. Jüri Vips (Hitech)4. Max Fewtrell (ART)5. David Beckmann (ART)6. Marcus Armstrong (Prema)7. Christian Lundgaard (ART)8. Robert Schwartzmann (Prema)9. Alex Peroni (Campos)10. Yuki Tsunoda (Jenzer)

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Tere hommikust! Delfi ja Eesti Päevaleht on end pressikeskusesse sisse seadnud. Sõitjad ja tiimid on ka juba kella 8-st kohal (Eesti aja järgi 9) ja valmistuvad, peavad veel viimaseid tiimikoosolekuid ning kell 10.15 (11.15) läheb lahti!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Mika Salo intervjuu Eesti Päevalehele: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/juri-vipsi-red-bullile-tutvustanud-mika-salo-kui-ta-pinget-talub-voib-ta-jouda-vaga-kaugele?id=86167135

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsi eilsed kommentaarid: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/delfi-barcelonas-fotod-juri-vips-kui-homme-voidame-voib-nadalavahetusega-rahule-jaada?id=86174749

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips rääkis, mis teda reede õhtul peale kvalifikatsiooni ees ootas: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/delfi-barcelonas-juri-vips-kais-parast-ebaonnestunud-kvalifikatsiooni-red-bulli-majas-doktori-jutul?id=86175621

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Leonardo Pulcini topeltmöödasõit esimeses sõidus: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127275678749978624