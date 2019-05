OTSEBLOGI | DELFI BARCELONAS | Kolmandalt kohalt startiv Jüri Vips jahib uues F3 sarjas esimest võitu

Hispaania GP viimane päev

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad on boksiteel ritta võtnud ning valmis rajale minema, et stardikohad sisse võtta.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips saab inseneridelt viimaseid juhiseid, üks tiimi liige hoiab vihmavarju päikese kaitseks.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Käib kiire rehvivahetus. Kõigil on nädalavahetusel neli komplekti rehve, praegu läksid Vipsil alla need, mis sõitsid paar ringi kvalifikatsiooni. Mootorid lükati ka kontrolliks käima. Vips sätib kiivrit pähe.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Autod veeretatakse kohale. Vips jalutab ka kõrval. Marko Asmer saabub veidi eemal.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hitech GP kasutab siin Toro Rosso boksi ja inseneride juhtimispulti raja ääres. Asub see kohe boksitee alguses. Esimene on Williamsi boks (hetkel ART), siis Hitech. Üks Hitech GP inimene on juba puldis kohal ja äsja toodi ka rehvid kohale. Bagid veavad neid kolmekorruselistel riiulitel.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Publikut eile F3 sõidu ajal väga palju tribüünidel polnud. Kuna täna on põhipäev ka F1 jaoks, siis peaksid read tihedamalt täis tulema. Hetkel juba vaikselt kogunetakse. Nii tribüünile kui nö põllule oma toolide ja päiksevarjudega. Kuulda on, et kuskil siin lähedal lõbustab fännialal rahvast trummirühm (analoog meie A. Le Coqi löögirühmale, mida jalgpallimängudel kohtab).

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Kaks turvaautot kihutasid äsja raja läbi. Kahtlustan, et VIP külaliste lõbusõidu tarbeks. Võistluse eel tuleb vähemalt üks kontroll kindlasti veel teha.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Boksiteel hetkel veel liiga palju sagimist ei ole. Ringi jalutavad siin VIP külalised ja need fännid, kes endale kõige kallima pileti on soetanud. Minu ajakirkaniku akrediteering boksitee külastust ei sisalda, küll aga sain ma kogu raja koos boksiteega eile läbi käia / joosta "run the track" fänniürituse raames. Aega oli selleks veidi üle tunni. Oli päris meeleolukas ja teel sai vesteldud huvitavate inimestega. Kirjutan sellest kindlasti millalgi pikemalt.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Red Bulli juuniorite tänased stardikohad: 3. Jüri Vips (Hitech GP)10. Yuki Tsunoda (Jenzer Motorsport)19. Liam Lawson (MP Motorsport)TOP 10 stardirivi: 1. Niko Kari (Trident)2. Jehan Daruvala (Prema)3. Jüri Vips (Hitech)4. Max Fewtrell (ART)5. David Beckmann (ART)6. Marcus Armstrong (Prema)7. Christian Lundgaard (ART)8. Robert Schwartzmann (Prema)9. Alex Peroni (Campos)10. Yuki Tsunoda (Jenzer)

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Tere hommikust! Delfi ja Eesti Päevaleht on end pressikeskusesse sisse seadnud. Sõitjad ja tiimid on ka juba kella 8-st kohal (Eesti aja järgi 9) ja valmistuvad, peavad veel viimaseid tiimikoosolekuid ning kell 10.15 (11.15) läheb lahti!

