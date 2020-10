OTSEBLOGI | Carlos Sainz haaras üllatuslikult liidrikoha, Räikkönen tegi suurepärase stardi

Portugali vormel-1 etapp

18/66 Stroll põrkas Norrisega kokku. Kanadalane jätkab 11. kohal.

Verstappen kurdab rehvide üle.https://twitter.com/F1/status/1320357851660013568

12/66 Räikkönen käis boksis ning langes sõitjaterivi lõppu.

https://twitter.com/lukemaragato/status/1320355715555483650

10/66 Esikümme: Bottas, Hamilton, Verstappen, Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo, Gasly, Räikkönen, Stroll.

https://twitter.com/F1/status/1320355525536681987

Verstappen möödus samuti Sainzist, hispaanlane on langenud neljandaks.

7/66 Ka Hamilton läheb Sainzist mööda. Esikuuik: Bottas, Hamilton, Sainz, Verstappen, Norris, Räikkönen.

6/66 Bottas möödub Sainzist ja taastab liidrikoha.

Esimesel ringil põrkasid Verstappen ja Perez omavahel kokku, mille tulemusena langes mehhiklane sõitjaterivi lõppu. Racing Pointi sõitja saab siiski sõitu jätkata

Sainz on tõusnud liidriks! Esikuuik: Sainz, Bottas, Hamilton, Norris, Verstappen, Räikkönen. Tasub mainida, et Räikkönen on tõusnud esimese kahe ringiga kümme kohta.

Hamilton tegi hea stardi, ent seejärel kaotas britt ootamatult hoo ning on praeguseks langenud kolmanadks. Sõitu juhib Bottas.

Verstappen tegi hea stardi ja tõusis teiseks, ent Bottas suutis siiski koha tagasi võita.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

https://twitter.com/F1/status/1320348818270048256

Tervist, vormelisõbrad! Juba mõne minuti pärast algab Portugali F1 etapp!

Tänane stardirivi: https://twitter.com/F1/status/1320072063139237888