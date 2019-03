OTSEBLOGI | Bahreini GP viimase vabatreeningu võitis Leclerc. Kes hõivab parima stardikoha?

Vormel-1 Bahreini GP

https://twitter.com/F1/status/1112017071137804289

Kiiremad sektoriajad teises sessioonis. Kisub täna vist Leclerci võidu poole... https://twitter.com/F1/status/1112016272580141057

Bottas läks siiski välja.

Viis minutit teise sessiooni lõpuni 4 minutit kopikatega. Ohutsoonis on Ricciardo, Gasly, Kvjat, Albon ja Perez. Räikkönen on napilt edasi pääsemas ehk hoiab 10. kohta. Kuid ühe korra lähevad selles sessioonis kõik veel rajale. Ilmselt vaid esikolmik Leclerc, Hamilton, Bottas ei tiku enam boksist välja. Grosjeani ootab Norrise takistamise eest ilmselt karistus, arvatakse ESPN-is.

Alfa Romeo piloodi Giovinazzi väljakukkumine juba esimeses sessioonis oli kerge üllatus. https://twitter.com/alfaromeoracing/status/1112014302226104320

Vettel pani pidurid proovile: https://twitter.com/F1/status/1112010551926890496

ESIMENE SESSIOON LÄBI! McLareni piloot Lando Norris sõitis esimeses sessioonis välja lausa neljanda aja! Kvalifikatsioon on lõppenud Giovinazzi (Alfa Romeo), Hülkenbergi (Renault), Strolli (Racing Point), Russelli (Williams) ja Kubica (Williams) jaoks. https://twitter.com/F1/status/1112012388163874817

Kaks minutit esimese sessiooni lõpuni: joone all ehk kohtadel 16.-20. on hetkel Kvjat, Giovinazzi, Perez, Kubica ja Russell.

Grosjeani ja Norrise vahel oleks peaaegu teravaks läinud. https://twitter.com/F1/status/1112009627204505605

Fernando Alonsol on täna Bahreinis selline istekoht. https://twitter.com/F1/status/1112008527604785154

Esimese sessiooni lõpuni on 8 minutit. Leclerc sõitis just välja tänase parima aja 1.28,495, Vettel on temast seni 0,238 aeglasem olnud. Bottas kaotab 1,003, Hamilton on üldse seitsmes (+1,231). Aga ajasõit on veel poisike...

Eelmisel aastal võttis Bahreinis parima stardikoha Vettel ajaga 1.27,958. Etapi võitis Vettel Bottase ja Hamiltoni ees. Sakhiris võidutses sakslane ka 2017., 2013. ja 2012. aastal. Kokku on Vetteli nimel kolm Bahreini GP kvalifikatsioonivõitu.

Ilmastingutingimused on sellised. Kvalifikatsioon on alanud. Robert Kubica läks esimesena rajale. https://twitter.com/F1/status/1112006300500672512

Bahreini GP peaks olema välja müüdud. https://twitter.com/BAH_Int_Circuit/status/1111957000412372993

Kotkasilmadega rajajulgestaja tegi head tööd: https://twitter.com/F1/status/1111964525794861056

Kimi oli dilemma ees. Kas sa oleksid osanud probleemi lahendada? https://twitter.com/F1/status/1111986937819090944