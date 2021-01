Ootamatu terviserike nõudis endise F1 sõitja elu

Aordi dissektsioon on olukord, kus sisemine kiht rebeneb lahti, veri tungib kihtide vahele ja moodustub kaks kanalit. Enamasti on vallandavaks põhjuseks kõrge vererõhk, kirjutab Südamekeskus.

Uudise avalikustas Campose juhitav võistkond Campos Racing, mis tegutseb nii F2 kui F3 sarjas. "Tänane päev on Campos Racingu ajaloo kõige kurvem. President ning asutaja, Adrian Campos Suner on siitilmast lahkunud. Tema süda lõpetas töötamise, aga mälestus temast jääb mootoriks, mis aitab meil jätkata tema pärandit," seisis teates. Marca teatel tuli kurb uudis Campose surmast seda ootamatumalt, et hispaanlane oli hea tervise juures.

Hispaanlane jõudis sõitjana ka vormel-1 sarja, kus ta võistles aastatel 1987-1988. Minardi võistkonda kuulunud, kokku 17-l etapil startinud Campose parimaks tulemuseks jäi 1987. aasta Hispaania GP 14. koht.

Sõitjakarjääri järel hakkas Campos keskenduma meeskondade arendamis peale. Ta asutas 1998. aastal Adrian Campos Motorsporti tiimi (hilisem Campos Racing - toim), juba esimesel aastal võidutses tiimi kuulunud Marc Gene Open by Nissan võistlussarjas. Järgmisel hooajal oli Gene juba F1-sarjas.

Campos mängis suurt rolli ka kahekordse F1 maailmameistri Fernando Alonso karjääri alguses. Nimelt osales Alonso 1999. aastal Campose võistkonnaga Euro Open by Nissan sarjas, mille ta üldarvestuses sarnaselt Gene'ile koheselt võitis. "Tänane päev on motospordipere jaoks üks kurvemaid üldse. Aitäh, et uskusid noortesse sõitjatesse. Puhka rahus," kirjutas Alonso järelehüüdes.

Uno de los días más tristes para la familia del automovilismo . Piloto y gran impulsor de este deporte. Gracias por soñar con la Fórmula 1. Gracias por creer en los jóvenes. Gracias y descansa en Paz 🙏 pic.twitter.com/khqWuQuarQ — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 28, 2021

Campos proovis tiimiomanikuna õnne ka F1-s. Ta sisenes 2009. aasta lõpus võistlussarja Campos Meta tiimiga, mille üheks sõitjaks pidi järgmisel hooajal saama legendaarse Ayrton Senna õepoeg Bruno Senna. 2010. aasta hooaja eel oli võistkond aga finantsilistes raskutes ning selle ostis üle Jose Ramon Carabante, kes nimetas tiimi ümber Hispania Racinguks. Campos võttis tiimis üle asepresidendi koha. Meeskond osales F1-s lõpuks kolm hooaega.