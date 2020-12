Noorele jaapanlasele koha kaotanud Venemaa vormeliäss loodab F1-sarja naasta: mul on veel palju anda

F1-sarjas koha kaotanud Kvjat rääkis portaalile Motosport antud intervjuus, et loodab 2022. aastal sarja naasta. "See oleks loogiline aeg tulla tagasi, sest jõustuvad uued regulatsioonid ning meeskonnad vajavad kogemusi," rääkis ta. "Kogemused on väga tähtsad ja seda eriti olukorras, kus uued reeglid tulevad mängu. Annan loomulikult endast parima, et sarja naasta, sest tunnen, et mul on veel sellele spordile palju anda."

Kvjati jaoks pole see esimene kord F1-s koht kaotada. Ka 2018. aasta hooaega pidi venelane kõrvalt vaatama. Järgmiseks aastaks õnnestus tal aga koht Toro Rossos (praegune AlphaTauri) taastada.

Tänavu lõpetas ta MM-i üldarvestuses 32 punktiga 14. kohal. Tiimikaaslane Pierre Gasly kogus 75 silma, mis tagas kümnenda koha. Hooaja ainsa poodiumikoha eest AlphaTauris hoolitses Gasly, kes saavutas Itaalia GP-l üllatuslikult esikoha. "Loomulikult varjutas see võit kõik head asjad, mida tänavu saavutasin, aga see on normaalne," jätkas venelane. "Gasly tegi fantastilise sõidu, aga üldjoontes tunnen, et olen nüüd hoopis küpsem sõitja."

"Isegi olukorras, kus minu ja mu tuleviku peal on suured pinged, suudan anda endast 100%. Minevikus oli see minu jaoks veidi probleemne," jäi Kvjat oma tänavuse aasta arenguga rahule.