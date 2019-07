Nico Rosberg: kui Verstappen sõidaks Mercedesega, oleks tema MM-sarja liider

Pühapäeval Saksamaa GP-l triumfeerinud Verstappen jääb MM-sarja kokkuvõttes alla vaid Mercedese sõitjatele - Valtteri Bottas on temast 11 etapi järel 22 ja Hamilton 63 punkti kaugusel.

Kui Rosberg tegi oma YouTube`i kanalis Saksamaa etapist kokkuvõtte, ütles ta 21-aastase Verstappeni kohta: "See oli talle juba hooaja teiseks võiduks ning ta kaotab Bottasele vaid 22 punktiga. Ta edestab Ferrari sõitjaid, kellel on parem masin kui Verstappenil. Tal on käsil imeline hooaeg. Kaotada poole hooaja pealt Lewisele vaid 63 punktiga on muljetavaldav."

"Ma arvan, et kui nad (Hamilton ja Verstappen) sõidaksid sama masinaga, oleks Verstappen MM-sarja liider. Ta on hetkel lihtsalt sarja parim sõitja," lisas Rosberg.