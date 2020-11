Nico Hülkenberg kommenteeris, kuidas lähevad läbirääkimised Red Bulliga

Spekuleeritakse, et Red Bull võib selle hooaja järel loobuda tailase Alexander Alboni teenetest. Tema asendajaks on meedias pakutud nii praegust Racing Pointi pilooti Sergio Perezi kui ka tänavu kaks etappi Racing Pointiga kaasa teinud Hülkenbergi.

Hülkenberg viskas Red Bulli Servus TV kanalis üles astudes nalja, et ainus leping, mis ta hiljuti sõlminud on, on uus hüpoteek, kuid jutud täiskohaga F1 naasmisest olevat maha jahtunud.

"Loomulikult loodan ma tulevikus heale naasmisele, kuid mul pole millestki teatada. Praegu on väga, väga vaikne. Kuuldused on veidi maha jahtunud ning ma arvan, et see jääb mõneks ajaks nii, kuni valitseb lõplik selgus," vahendab Autosport Hülkenbergi sõnu.

Sakslane lisas, et on jätkuvalt ühenduses paljude F1 tiimidega, kuid asjad ei liikuvat eriti kiiresti. "Mitmel tiimil on juba kivid paigas. Kaardid on välja käidud. Mul olid kaks sõiduvõimalust ning ma kasutasin neid nii hästi, kui suutsin. Ma pole praegu nagunii aktiivselt asjaga seotud, aga loomulikult olen ma inimestega sel teemal ühenduses. Aga praegu enam mitte igal nädalal ega iga päev."

Küsimusele, millal ta loodab, et täpsemaid otsuseid tehakse, vastas Hülkenberg: "Las see tulla ise minu juurde. Ma olen üsna rahulik. See pole minu kätes. Seetõttu ma olengi nii-öelda ootel. Ja loomulikult ma loodan, et saan võimaluse tagasitulekuks, milleks ma olen väga motiveeritud. Aga me peame oleme natuke kannatlikud, kuni lõplik otsus tehakse."

Red Bull on mõista andnud, et Alboni tuleviku osas ei tehta otsust enne hooaja lõppu. Järgmiseks hooajaks on oma mõlemad põhisõitjad kinnitanud kõik teised tiimid peale Red Bulli, AlphaTauri ja Haasi.

Red Bulli sõsartiimi AlphaTauri ühele kohale palgatakse tõenäoliselt jaapanlane Yuki Tsunoda, kellel aga pole veel superlitsentsi. Erandkorras sai superlitsentsi eelmisel nädalal Jüri Vips, kes oli viimasel Türgi GP-l nii Red Bulli kui ka AlphaTauri varusõitja, kuid on koos oma abilise Marko Asmeriga teada andnud, et nende plaan on 2021. aastal kaasa teha F2 sarja hooaeg.