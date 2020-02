Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel tegi ootamatu käigu

Eelmisel aastal Ferraris oma noorele tiimikaaslasele Charles Leclercile alla jäänud Vettel sondeeris kahe hooaja vahel pinda, kas tal oleks võimalik 2021. aastaks Red Bulli naasta. Sellise informatsiooni avalikustas Red Bulli nõustaja Helmut Marko.

"Sebastian uuris, kas aastal 2021 oleks tal võimalik Red Bullis sõita, kuid see on meie jaoks võimatu," lausus Marko väljaandele Auto Bild.

"See on võimatu, sest Sebastianil, kes on neljakordne maailmameister, on endiselt teatud finantsilised nõudmised. Meil on pikaaegne leping Maxiga (Verstappen) ja see tehing pole kuigi odav. Seetõttu ei saa me endale teist sarnase palgasummaga sõitjat lubada," selgitas Marko.

Austerlane usub, et Vetteli olukord on sõitjateturul endiselt tugev. Ta ei välista, et sakslane võib eduka hooajaga teenida pääsme ka Mercedese meeskonda.

"Vettel oleks Mercedese jaoks huvitav lahendus. Kuna tal on Saksa pass, oleks tal teatud eelis, kuid küsimus on, kas Toto Wolff ja Lewis Hamilton oleks Vetteli saabumiseks valmis."

"Olen täiesti kindel, et kui (Mercedese) vormel talle sobiks, sõidaks ta endiselt tippkonkurentsis. Sebastiani jaoks on väga oluline 2020. aastal hästi esineda. Kui ta suudab alistada Leclerci, võib ka Ferrari ümber mõelda," usub Marko.