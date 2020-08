Neli vormel 1 tiimi nõuavad Racing Pointile karmimat karistust

Täna hommikuks olid rahvusvahelisele autoliidule (FIA) protesti esitamise sooviavalduse esitanud Renault', Ferrari, McLaren ja Williams, kes nõuavad Racing Pointile karmimat karistust. Racing Point kavatseb samal ajal oma nime puhtaks pesta, kirjutab Autosport.

Kõigil viiel meeskonnal on nüüd 96 tundi aega, et esitada ametlik protest. Eeldades, et vähemalt üks neist protestiga edasi läheb, saab juhtum lahenduse ilmselt rahvusvahelises spordiarbitraažis (CAS), kus seda hindavad sõltumatud kohtunikud.

"FIA tahtis tulla lagedale lahendusega, mis kõigil elada laseks. Racing Point on päris pahane. Nad usuvad, et neil on tugev juhtum ning nende advokaadid on valmis apelleerima," rääkis reedel Mercedese tiimipealik Toto Wolff. "Teisel pool näen ma moodustumas gruppi, väikest revolutsiooni, nad jahivad Racing Pointi, sest nad on pahased, et nende autod nii hästi ei liigu kui Racing Pointil."

FIA määras trahvi ja karistuspunktid pärast uurimist, mille initsieeris juulis Racing Pointi vastu kolm protesti esitanud Renault' meeskond, kes väitis, et nende autod on koopiad eelmise aasta Mercedese vormelitest.

FIA tehnikaosakonna uurimine selgitas välja, et Racing Pointi masinate tagumiste pidurite õhukanalite disain ei vasta reeglitele, sest see on täpne koopia Mercedese mulluse hooaja masinast.

Kuigi Racing Pointi tiimil oli lubatud kopeerida Mercedese meeskonna esipidurite detaile, kuna nad kasutasid neid ka 2019. aastal, rikkusid nad reegleid, kui kopeerisid Mercedese tiimi tagumisi pidureid.

Karistus kukutas Racing Pointi meeskondlikus arvestuses viiendalt kohalt kuuendaks. Neil on nelja etapiga kogutud 27 punkti. Ülikindel liider on Mercedes, kellel on 146 punkti.