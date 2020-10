Mongoolia valitsus nõuab Max Verstappenile karistust

Kõik sai alguse möödunud nädalal toimunud Portugali GP teisel vabatreeningul, kui Verstappen põrkas kokku Racing Pointi piloodi Lance Strolliga. Verstappen otsustas end seejärel raadioside vahendusel välja elada.

"Kas see kuradi mees on pime? Mis kurat on temaga viga? Jeesus Kristus. Täiesti väärakas. Minul (masinal) on kahjustusi. Milline mongol," rääkis hollandlane insenerile.

Verstappen sõnas hiljem ajakirjanikele, et tema sõnakasutus polnud õige ning ta ei soovinud kedagi solvata. Red Bulli F1 meeskonna pealik Christian Horner sõnas BBC-le, et ta ei mõista Verstappeni käitumist hukka. "Max ei soovinud kedagi solvata. Need kommentaarid tulid hetke ajendil, kui emotsioonid olid laes," rääkis ta.

Siiski hakkas Verstappeni sõnavõtt internetis levima ning ta sattus seejärel suurema kriitikarahe alla. Näiteks grupp Mongol Identity esitas avaliku kurja, kus paluti, et hollandlane vabandaks.

Mainekas portaal Motorsport kirjutab, et nüüd on asunud tegutsema ka Mongoolia valitsus, mis on saatnud kirja Red Bulli ettevõtte tegevjuhile Dietrich Mateschitzile ja Red Bulli nimesponsori Aston Martini tegevjuhile Tobias Moersile, kus mõistetakse Verstappeni käitumine hukka.

Endine Mongoolia välisminister, praegu ÜRO-s riiki esindav Lugen Purevsuren kirjutas kirjas, et on kindel, et FIA määrab Verstappeni veel karistuse. "Mul on väga kahju, kuidas Red Bulli sõitja Max Verstappen kasutas avalikult rassistlikku ja ebaeetilist keelt," seisis kirjas. "Sporti peetakse kogu maailmas ühtsuse sümboliks ning ma usun, et spordis ei tohiks ühelgi kujul rassilist diskrimineerimist esineda."

"Olen kindel, et selleks, et ennetada edaspidi sellist käitumist, võtab FIA midagi Verstappeni osas ette seoses tema vastuvõetamatu käitumisega kasutada korduvalt rassistlikke ja halvustavaid väljendeid mistahes rahvuse vastu," lisas Purevsuren.

Red Bull pole viimaste arengute osas veel kommentaare jaganud.