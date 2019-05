Monaco GP esimesel vabatreeningul näitas kiireimat aega Hamilton, Haasi sõitjatele lehvitati kummalisel põhjusel musta lippu

Vabatreeningul elasid ehmatuse üle Haasi meeskonna sõitjad Kevin Magnussen ja Romain Grosjean. Nimelt lehvitasid kohtunikud mõlemale sõitjale vabatreeningu ajal musta lippu, mis sõidu ajal tähendaks sõitjatele automaatset diskvalifitseerimist, aga kuna tegu oli treeninguga, siis ühtegi tagajärge sellel polnud.

Kummaline oli aga põhjus, miks Haasi sõitjatele musta lippu näidati. Haasi meeskonnal kadus ära raadioside Magnusseni ja Grosjeaniga ning nad pidid paluma kohtunike abi, et nad annaks meestele märku, et on vaja tagasi boksi tulla. Magnussen näitas lõpuks kaheksandat aega, Grosjean oli kümnes.

Probleeme oli McLareni sõitjal Carlos Sainzil, kelle autot tabas akuprobleem ja hispaanlane sai rajale alles treeningu lõpus kolmes ringiks.