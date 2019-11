MM-tiitli lootuse minetanud Bottas: mul on vastakad tunded

"Mul on vastakad tunded. Kui vaadata puhtalt seda nädalavahetust, siis see oli hea. Aga tunnen, et sel hooajal ei pakkunud mulle ülejäänutest (kõigist välja arvatud Hamilton - toim.) parem olemine rahuldust," vahendas 30-aastase Bottase sõnu BBC.

"Sõidu võitmine oli ainus, mida teha sain, et tiitlilootusi säilitada. Aga Lewis oli endale omaselt tugev ja suutis tiitli kindlustamiseks piisavalt punkte koguda," lisas ta.

Bottas sõidab Mercedeses ka 2020. aastal. "Tegin elu parima hooaja ja sõitsin kiiremini. Nüüd saan jälle uue võimaluse. Ootan väga järgmist aastat."