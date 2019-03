MM-sarja liider Valtteri Bottas: tunnen end võrreldes varasemate aastatega hoopis teistmoodi

Bottas alustas tänavust hooaega hästi, võites kindlalt hooaja avaetapi Austraalias. "See tunne, kui tead, et oled oma parimas vormis, on lihtsalt suurepärane. Nüüd peame püüdma seda momentumit hoidma," sõnas Bottas.

"Saan kindlalt öelda, et aasta jooksul on minu mentaliteet hoopis teiseks muutunud," jätkas soomlane. "Talvine ettevalmistus ja see, kuidas ma mõtlen asjadest, on muutunud. Tunnen ennast võrreldes varasemate aastatega hoopis teistmoodi. Hea on olla MM-sarja üldliider, aga ainult üks etapp on sõidetud ja aeg on keskenduda eesootavale nädalavahetusele."

"Ma usun, et Bahreinis saame parema pildi selle aasta tasemest," sõnas Bottas sel pühapäeval sõidetava Bahreini GP kohta. "Rada on Austraaliast väga erinev. F1 hooaeg on maraton. Meil on olnud siiamaani üks hea sõit ja eesmärk on Bahreinis taas teha sama."