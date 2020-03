Mis saab Austraalia F1-etapist? Räikkönen: oleks see meeskondade otsus, siis me ilmselt poleks siin

"Olen väga üllatunud, et me hetkel siin oleme," rääkis kuuekordne maailmameister Lewis Hamilton. "Minu arust on see suurepärane, et meil on sõidud, aga see on šokeeriv, et oleme praegu ühes ruumis koos. Paljud fännid on juba siin ja tundub, et kogu maailm on koroonaviirusele reageerimas, aga ilmselt veidi hilja. Alles täna hommikul teatas USA president Donald Trump, et keelatakse järgnevaks kuuks ära Euroopast USA-sse reisimine."

"Nägime, et NBA jäeti pooleli ja F1 siiski jätkub. Nägin F1 raja ääres eakamaid inimesi, teiste hulgas ka Sir Jackie Stewartit (kolmekordne maailmameister). Seega olen mures siin viibivate inimeste pärast."

"Raha on kuningas, aga ma tõesti ei tea. Ma ei oska muud lisada," vastas Hamilton küsimusele, miks Austraalia GP ikkagi toimumas on.

"Meil pole sellega midagi pistmist, et olukord hetkel selline on," lisas soomlane Kimi Räikkönen. "Ma ei tea, kas see on õige, et hetkel siin oleme, aga ilmselt mitte."

"Austraalias olemine ei ole meie otsus. Usun, et kui see oleks puhtalt tiimide otsus, siis me ilmselt poleks siin hetkel."