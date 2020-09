Millal selgub Kimi Räikköneni tulevik F1-sarjas?

Rahvusvahelises meedias on kirjutatud, et tõenäoliselt jätkab 40-aastane soomlane Alfa Romeos veel vähemalt ühe hooaja. "Kas olen kuulnud kuulujutte Kimi lepingust? Muidugi!" rääkis Vasseur Venemaa GP ajal ajakirjanikele. "Samas kaks nädalat tagasi kirjutati Nico Hülkenbergi lepingut, enne seda oli Sergio Perez ja siis veel Sebastian Vettel. Ajakirjanikud võivad kirjutada, mida tahavad, minu otsusi see ei mõjuta."

Võistkonnas sõidab lisaks soomlasele kohalik sõitja Antionio Giovinazzi. Kummalgi mehel uueks hooajaks veel lepingut pole. Alfa Romeo juht on varasemalt rääkinud, et nende esimene prioriteet on saada paika tulevik Räikköneniga seoses.

"Ühtegi tähtaega meil pole," sõnas prantslane. "Räägime Kimiga järgmistel nädalatel ja vaatame, mis edasi saab. Seoses teise positsiooniga arutame asju Ferrariga (Alfa Romeo sõidab Ferrari jõuallikaga - toim) ja teeme otsuse järgmiste kuude jooksul. Mitmeid häid sõitjaid on valikus, aga esiteks peame arutama asju nende meestega, kes praegu valikus on."

Tänavune hooaeg on Alfa Romeo jaoks kulgenud keeruliselt. Konstruktorite arvestuses ollakse alles kaheksandal kohal. Nii Räikkönen kui Giovinazzi on toonud meeskonnale kaks punkti. "Vaatamata keerulisele aasta esimesele poolele on nad teinud head tööd, mis on minu jaoks väga oluline," lisas Vasseur.