Mika Häkkineni sõnum Ferrarile: lõpetage mängude mängimine!

Ferrari on tänavust hooaega alustanud tagasihoidlikult, kui kõigil kolmel esimesel etapil on kaksikvõidu saanud kirja Mercedes. Sõitjate edetabelis on liider Lewis Hamilton ja talle järgneb Valtteri Bottas. Ferrari sõitjad Sebastian Vettel ja Charles Leclerc on vastavalt neljandal ja viiendal kohal, jäädes Hamiltonist maha enam kui 30 punktiga.

Pärast möödunud nädalavahetuse Hiina GP-d sattus Ferrari taas kriitika olla meeskonnakorralduste tõttu, sest 21-aastasel Leclercil paluti Vettel endast mööda lasta, ehkki kasu see manööver tiimile ei toonud.

"Charles Leclerc alustas sõitu paremini kui Vettel. Ferrari oleks pidanud lubama Leclercil sõita oma tempo järgi ja laskma proovida Leclercil Bottas kinni püüda," sõnas Mika Häkkinen. "Selle asemel lasti tal aga hoog maha võtta ja Vettel endast mööda lasta, mis tundus viga olevat.

"Kui su konkurent on nii tugev meeskond nagu Mercedes, siis tuleks Ferraril lõpetada mängude mängimine. Ferrari peab lõpetama ainult endale keskendumise ja vaatama, mida Mercedes teeb."