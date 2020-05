Mika Häkkinen: Sainzi olukord võib Ferraris hulluks minna

"Tean Carlost, ta on tore inimene. Aga Ferrari on teistsugune tiim kui McLaren. McLarenis ollakse sõbralikud, seal on mugav olla. Ferraris on teistmoodi. Nüüd peab ta näitama kogu oma talenti ja potentsiaali, vastasel juhul lähevad asjad tema jaoks hulluks," rääkis Häkkinen Soome Unibeti podcast'is.

"Sainz peab olema igas aspektis professionaalne. Keegi ei hakka tema tekitatud jamasid ära koristama. Nüüd tuleb enda eest ise vastutada. See on raske, sest Ferrarisse ei minda õppima, vaid täiega panema," lisas soomlane.

Häkkineni sõnul tuleb Sainzil kohaneda ka Itaalia meediaga. Kui McLarenis ei asetatud talle erilisi pingeid, siis itaallased on hoopis nõudlikumad.