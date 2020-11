Mick Schumacheri tulevik selge? Konkurent palus Alfa Romeol Räikköneni ja Giovinazziga seotud uudise teatamist edasi lükata

"Ma palusin Fred Vasseuri (Alfa Romeo pealik - toim), et ta ootaks teatega, kuid tundub, et see ei toiminud," rääkis Steiner väljaandele Ekstra Bladet.

Spekuleeritakse, et Steineri palve põhjuseks on F2-sarja liidrer Mick Schumacher, keda on seostatud nii Alfa Romeo kui Haasiga. Teatavasti on seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick Ferrari juuniorprogrammi liige ning nii Alfa Romeo kui Haas teevad Ferrariga koostööd, kasutades nende jõuallikat.

Nüüd on aga selge, et sakslane Alfa Romeoga liituda ei saa. "Mick on Ferrari sõitja. Palju on hetkel toimumas, aga tema on Ferrari sõitja, mitte minu oma," jäi Steiner Schumacheri tulevikku kommenteerides napisõnaliseks.

Haas teatas hiljuti, et mõlemad meeskonna pikaajalised sõitjad Kevin Magnussen kui Romain Grosjean lahkuvad tänavuse aasta järel tiimist. Steiner avaldas, et uusi sõitjad nad enne tänavuse hooaja lõppu ei avalikusta.

Lisaks Schumacherile seostatakse Haasiga venelast Nikita Mazepinit. 21-aastane venelane hoiab F2-sarjas kuuendat kohta, olles võitnud seni kaks etappi.