Mick Schumacher: võrdlused isaga pole mulle kunagi probleemiks olnud

"Isaga võrdlemine ei ole minu jaoks kunagi probleem olnud," sõnas 19-aastane sakslane BBC-le. "F1 ajaloo parima sõitjaga võrdlus on igaühe eesmärk ning see, et saan oma isa enda iidoliks pidada, on väga eriline."

Mick Schumacher liitus möödunud aasta talvel Ferrari noorteakadeemiaga. Vormel-2 sarjas hakkab ta sõitma Prema meeskonnas, kus 2017. aastal võidutses vormel-2 üldarvestuses Charles Leclerc, kes tänavu esindab F1-s Ferrarit. Eeldatavasti saab Schumacher tänavu juba Ferrari vormel-1 masinat testida.

"Mul on Ferrarilt palju õppida, sest nad on väga kogenud meeskond ning tahan koostöös nendega saavutada palju."

Eelmisel aastal sõitis Schumacher Euroopa vormel-3 sarjas, mille ta ka võitis. "Samm vormel-3-st vormel-2 sarja pole ülemäära suur. Ringiaegade mõttes oleme veidi kiiremad, kuid kõige keerulisem on Pirelli rehvidega sõitma harjumine."