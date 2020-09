Mick Schumacher teeb järgmisel F1 nädalavahetusel vabatreeningul debüüdi

Saksamaal legendaarsel Nürgburgringil toimuval GP-l sõidab seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg Alfa Romeo roolis. Ta vahetab üheks vabatreeninguks välja itaallase Antonio Giovinazzi.

"Asjaolu, et minu esimene osalemine F1-sarjas toimub kodupubliku ees Nürgburgringil, teeb selle hetke ainult erilisemaks," vahendas BBC sakslase sõnu. "Kavatsen järgmised 10 päeva valmistuda selleks nii hästi kui võimalik, et saaksin olla meeskonnale võimalikult kasulik."

Lisaks Schumacherile saab Eifeli GP-l võimaluse ka tema F2-sarja konkurent Callum Ilott, kes sõidab esimesel vabatreeningul Haasi masinaga. Ferrari teatas, et võimaluse saab ka nende kolmas juuniorprogrammi liige Robert Shwartzman, kuid seda hooajal viimasel etapil Abu Dhabis. Pole veel teada, missuguse meeskonna autot talle usaldatakse.

Nii Schumacher kui Illot on varem F1 masinat testinud, kuid seda hooajaeelsetel testipäevadel. Võistlusnädalavahetusel pole nad veel F1 auto rooli pääsenud.

F2-sarja liidrit Schumacherit on seostatud uueks hooajaks just Alfa Romeoga liitumisega. Rahvusvahelise meedia teatel on meeskond pikendamas lepingut vanameistri Kimi Räikköneniga, mis tähendab, et Schumacher võib võtta üle Giovinazzi koha.